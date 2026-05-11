İBB soruşturmasında 4 şüpheli hakkında adli kontrol istendi
İBB'ye yönelik ek soruşturma kapsamında düzenlenen Peyzaj ve Ağaç A.Ş. operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 kişiden 20'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasını istedi
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 19:17 Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ek soruşturma kapsamında gerçekleştirilen Peyzaj ve Ağaç A.Ş. operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 24 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, şüphelilerden 20’sinin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi. Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
Adli kontrol talep edilen isimler arasında, operasyondan bir gün önce babasını kaybeden ve cenaze izni verilen Yasin Çağatay Seçkin’in yanı sıra, geçen ay İBB soruşturması kapsamında tahliye edilen Fatih Yağcı, Alkan Başçiftçi ve Ekrem Ofluoğlu da yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ