Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Demiryolu Mühendisliği, Karayolu Mühendisliği, Kentiçi Ulaştırma Sistemleri, Ulaştırma Ekonomisi, Yük Taşımacılığı Planlaması konularında akademik çalışmalar sürdüren Doç. Dr. Mustafa Gürsoy, 1.5 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı’na atanmıştı.

PEŞPEŞE İSTİFALARIN SEBEBİ NE?

Doç. Gürsoy dün istifasını sundu. Bu istifayı ilginç kılan ise tabii ki Mustafa Gürsoy’dan önce Ulaşım Daire Başkanlığı’na atanan Taylan Engin’in de 3.5 aylık görevden sonra istifa etmiş olması. Peki bu makamda peş peşe istifaların sebebi ne?

ÜNİVERSİTEDEN GEÇİCİ GELMİŞTİ

İBB kaynaklarından aldığım bilgiye göre; İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na ilk atanan Taylan Engin, yönetimle anlaşmazlık sonucu ayrıldı. Ardından bu göreve gelen Mustafa Gürsoy ise zaten üniversiteden geçici bir süre için gelmişti. Haftada 4 gün esasıyla çalışıyordu. Ekibin kurgulanması tamamlandıktan sonra da üniversitedeki görevine döndü. Yerine de Ulaşım Planlama Şube Müdürü vekaleten atanacak…