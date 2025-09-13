Habertürk
        İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2025-2026 İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ile asil/yedek isim listesi tıkla-öğren! İBB yurt kayıt tarihleri

        İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025-2026 İBB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular, 25 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Merakla beklenen 2025 İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı. İBB Gençlik ve Spor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Başvuru Sonuçları Açıklandı. Başarı dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle." ifadelerine yer verildi. Asil ve yedek isim listesi yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2025-2026 İBB yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve kayıt takvimi...

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvuru süreci 1 Eylül’de sona ermişti. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından İBB yükseköğrenim yurt başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar, asil ya da yedek listede olup olmadıklarını yurtsonuc.ibb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, İBB yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, 2025-2026 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı ve kayıt tarihleri…

        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        İBB yurt başvuru sonuçları için beklenen açıklama geldi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

        İBB Gençlik ve Spor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları başvuru sonuçları açıklandı. Başarı dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle." ifadelerine yer verildi.

        İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler, başvuru sonuçlarını " http://yurt.ibb.istanbul" internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

        İBB YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2025 İBB YURT KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ

        Asil listedeki öğrenciler, ön kayıt işlemlerini 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek.

        Asil listedeki ön kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, kesin kayıt işlemlerini 15-19 Eylül 2025 tarihleri arasında yapacak.

        İBB Yurtlarında ilk kez kalacak öğrenciler, 15 Eylül’den itibaren, kendilerinden istenen evraklarla birlikte kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek.

        Kaydını yapmayan öğrencilerin yerine yedek listede yer alan öğrenciler kayıt hakkı kazanacak.

