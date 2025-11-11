Habertürk
        'İbi: Uzay Görevi'nin tanıtımı yayınlandı

        Giriş: 11.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:54
        28 Kasım'da gösterime girecek olan animasyon kahramanları İbi ve arkadaşlarının yeni macerası 'İbi: Uzay Görevi'nin tanıtımı yayınlandı.

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen, TRT ve Koza Yayın A.Ş. ortak yapımı 'İbi: Uzay Görevi' 75 dakikalık süresi boyunca izleyicileri sadece eğlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda iyiliğin ve dayanışmanın galaksiler ötesinde bile birleştirici güç olduğunu hatırlatacak.

        Karakterlere sesleriyle hayat veren oyuncular arasında: İbi (Elifcan Küçük), Tosi (Alp Pazarlı), Hoppa (Hakan Bozbey), Pumba (Akif Yardımcı), Hago (Ercan Demirel), Fuzo (Oytun Yücel) ve Doni (Tan Şahinkanat) yer alıyor.

        'İBİ: UZAY GÖREVİ'NİN KONUSU NEDİR?

        Filmin kısaca konusu şöyle: Uzayda geçirdikleri bir kaza sonrasında yolları bilinmeyen bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşları, iki robot ulus arasında başlamaya hazırlanan büyük bir savaşın ortasında kalırlar. Tüm çabalarına rağmen amansız savaşın önüne geçemeyen Baldiyar kahramanlarının önünde tek bir seçenek kalır: Yüzyıllardır kayıp olan çok önemli parçayı bulmak.

