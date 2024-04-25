IBM ilk çeyrekte gelirini artırdı

ABD'li teknoloji şirketi IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 14,5 milyar dolara çıktı. IBM 2023'ün ilk çeyreğinde 14,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 1,6 milyar dolara yükseldi. IBM'in net karı geçen yılın ilk çeyreğinde 927 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 1,02 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,75 dolar olarak kaydedildi.