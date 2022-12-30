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31 Aralık İbo Show konukları kim?

Star TV'nin sevilen eğlence programı İbo Show, 31 Aralık akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak. Birbirinden güzel şarkıların seslendirileceği program öncesi izleyiciler; İbo Show'da bu akşam kimler var sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

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  • İbo Show yılbaşı programı konukları kim? İşte 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları

    31 Aralık akşamı tüm Türkiye'de kutlamalar yapılacak. Yılbaşı akşamını evde geçirmek isteyen kişiler ise televizyonlarda yer alan programların konuk listesini araştırmaya başladı. Saat 20.00'da başlayacak ve STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan İbo Show'un konukları belli oldu.
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    İREM DERİCİ
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    CENGİZ KURTOĞLU
  • İbo Show yılbaşı programı konukları kim? İşte 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları

    SİNAN AKÇIL
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    SERDAR ORTAÇ
  • İbo Show yılbaşı programı konukları kim? İşte 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları

    ŞAFAK SEZER
  • İbo Show yılbaşı programı konukları kim? İşte 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları

    DİLAN ÇITAK
  • İbo Show yılbaşı programı konukları kim? İşte 31 Aralık 2022 İbo Show yılbaşı konukları

    GÜLBEN ERGEN

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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