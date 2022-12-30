31 Aralık İbo Show konukları kim?

31 Aralık akşamı tüm Türkiye'de kutlamalar yapılacak. Yılbaşı akşamını evde geçirmek isteyen kişiler ise televizyonlarda yer alan programların konuk listesini araştırmaya başladı. Saat 20.00'da başlayacak ve STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan İbo Show'un konukları belli oldu.