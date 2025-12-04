İbrahim Büyükak: Çok güzel bir film geliyor

Oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ile önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Günü tamamen kendilerine ayırdıklarını belirten çift, neşeli halleriyle kameralara poz verdi. Yeni filmiyle ilgili heyecanını da paylaşan Büyükak; "Çekimlerde sona yaklaştık, çok güzel bir film geliyor. Şu an montaj aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Alışveriş ve kısa bir mola ile moral depolayan ünlü çift, AVM turunu sürdürürken sevenlerine selam göndermeyi de ihmal etmedi.