        İbrahim Büyükak: Çok güzel bir film geliyor - Magazin haberleri

        İbrahim Büyükak: Çok güzel bir film geliyor

        İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Büyükak, AVM turunda objektiflere yansıdı; ünlü oyuncu yeni filminin montaj aşamasında olduğunu paylaştı

        Giriş: 04.12.2025 - 23:04 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:04
        "Çok güzel bir film geliyor"
        Oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ile önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Günü tamamen kendilerine ayırdıklarını belirten çift, neşeli halleriyle kameralara poz verdi. Yeni filmiyle ilgili heyecanını da paylaşan Büyükak; "Çekimlerde sona yaklaştık, çok güzel bir film geliyor. Şu an montaj aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

        Alışveriş ve kısa bir mola ile moral depolayan ünlü çift, AVM turunu sürdürürken sevenlerine selam göndermeyi de ihmal etmedi.

        #İbrahim Büyükak
        #Nurdan Büyükak
