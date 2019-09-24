Oyunculuğunun yanı sıra yazdığı senaryolar ile de bu alandaki başarısını kanıtlayan İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Yeni sinema filmi için 2 haftadır yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Büyükak, "2 haftayı geride bıraktık çok şükür. Önümüzde şu anda 5-6 hafta daha var. Çekimler biraz uzun sürecek çünkü aksiyonu bol, hareketi bol bir film olacak bu kez. O yüzden de çekimlerimiz biraz uzayacak. Şu sıralar gece çekimlerimizi yaptığımız için gündüz de kendimize ayırmaya fırsatımız oluyor. Sağ olsun, eşim de bu süreçte en büyük destekçilerimden birisi" açıklamasında bulundu.

Vizyon tarihi ile de ilgili açıklama yapan Büyükak, "İnşallah yeni yılda, şubat ayı gibi vizyonda olacağız" dedi.