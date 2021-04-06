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İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında?

Forbes, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Türkiye'den İbrahim Erdemoğlu 2 milyar dolarlık serveti ile 1580. oldu. İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında? İşte İbrahim Erdemoğlu hakkında merak edilenler...

İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında?

İbrahim Erdemoğlu, dünya genelinde dolar milyarderi sıralamasında yer aldı. İbrahim Erdemoğlu 2 milyar dolarlık serveti ile 1580. oldu.

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi.

Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe Merinos Halı’yı kurdu.

2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sasa Polyester A.Ş. şirketinin hisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı.

Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding’in Sasa Polyester A.Ş’deki hisse oranı %84,80’e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini hayata geçirdi.

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