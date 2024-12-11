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        Haberler Gündem Medya İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert tartışma

        İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert tartışma

        Türkiye'den ayrılma kararı alan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, bu kararını X hesabındaki paylaşımıyla duyurdu. İş insanı Nevzat Aydın da bu paylaşımı alıntılayıp Haskoloğlu'nun birçok kişi ve kuruma gazetecilik kisvesi altında haksızlık yaptığını öne sürünce iki isim arasında küfürleşmelere varan polemik başlamış oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:34
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        Sosyal medyada sert tartışma
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        Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, 9 Aralık’taki sosyal medya paylaşımında yaptığı haberler nedeniyle tehdit edildiğini anlatarak “Uzun bir süre dönmemek üzere Türkiye'den tamamen taşınma kararı alıyorum” dedi. Yine aynı paylaşımında bir ceza almadığını, suçlamaların hepsinden aklandığını belirten Haskoloğlu, “Bir köşede öldürülmek istemediğim için bu kararı alıyorum” ifadesini kullandı.

        Yemeksepeti’nin kurucusu, iş insanı Nevzat Aydın, Haskoloğlu’nun veda mesajındaki yazım yanlışlarına işaret ettiği 10 Aralık’taki paylaşımında “Ülkemde ‘layık’ ve ‘laik’ farkını bilmeyen gazeteci (!) var - masum bir hata değil iki defa yapıyor üstelik. Bir sürü kişiye, kuruma hatta şehre de haksızlık yaptın ‘gazetecilik’ kisvesi altında. Yine de tehdit, burada yaşayamamak; bunlar çok kötü. Yolun açık olsun diyeyim” dedi.

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        Haskoloğlu da bu mesaj üzerine “30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettiniz yine de vazgeçmedim ve Yemeksepeti’nin pisliğini ortaya çıkardım” iddiasını dile getirdi ve Aydın’ı dönemin ulaştırma bakanına “yalakalık yapmakla” itham etti.

        Bu iddiaya “Hiçbir zaman sana para teklif etmedik. Böyle bir konu konuşulmazdı bile bizde. Bu da tıpkı data çaldırma döneminde olduğu gibi aşağılık yalanlarından biri” yanıtını veren Aydın, paylaşımında küfürlü ifadeler de kullandı.

        Haskoloğlu, para teklifi iddiasını “Bu şahıs dönemin ulaştırma bakanını arayıp konuyu kapattırmaya çalıştı ve bana da 2 milyon TL para teklif ettiler ancak ben haberlere devam ettim ve ceza yediler” sözleriyle sürdürdü.

        Aydın da, “her söylediğinin yalan olduğunu” öne sürdüğü Haskoloğlu’na verdiği yanıtta “Hiçbir şeyi ortaya çıkartmadı. Biz kendimiz zaten bildirmiştik her yere” ifadesini kullandı. Aydın, konu ile ilgili kimseden yardım istemediğini ve para teklif etmediğini de paylaşımında ifade etti.

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