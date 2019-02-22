İbrahim Kendirci doktor oldu

İbrahim Kendirci, Bursalı varlıklı bir ailenin oğlu Jandarma Tabip Asteğmen Kerem Gezgin olarak izleyici karşısında olacak.



Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.



