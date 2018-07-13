İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde Bodrum'un en sessiz sakin yerlerinden kabul edilen Gümüşlük'teki Berggruen evlerinden müstakil ev satın aldı.



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsveçliler'in yatırımı olan ve genelde İsveçli ailelerin yaşadığı sitenin mimarisinde Türk mimar Ali Pamir'in imzası var. Aynı sitede eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de evi bulunuyor.



Kutluay'ın evi 180 bin Euro'ya, yani yaklaşık 1 milyon liraya aldığı öğrenildi. Yıllardır ailesi ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapan Kutluay'ın, eski eşi Demet Şener ile olaylı boşanması sonrası gözlerden uzakta olmak için burayı tercih ettiği öğrenildi.



Kutluay, gününün çoğunu evinin bahçesinde ve sitenin kafesinde geçiriyor.

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