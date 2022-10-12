Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan Dörter, bu hit parçaların yanında 2015 yılında yayınladığı "HADİ" (Single) çalışması ile Türkiye' de en çok dinlenen şarkı ve en çok izlenen klip unvanlarını almayı başardı.