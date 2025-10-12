İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ı mezarı başında andı

İbrahim Tatlıses Kırşehir'de bir otelde sahne aldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Sabah Neşet Ertaş'ın mezarına gittim, çok duygulandım gerçekten. Özü sözü bir, mert bir adamdı, onu çok özlüyoruz" dedi.

Tatlıses, yakın dostu Hülya Avşar'dan bahsederken şu ifadeleri kullandı: Hülya Avşar haftanın 5-6 günü beni arıyor. Bazen takılıyorum ona, 'Yeter, bana mı yürüyorsun? Arama' diye. Gerçekten birçok adamdan daha adamdır Hülya.

"Hayatımda hiç mobilden para göndermedim" diyen Tatlıses, "Iban nasıl atılır, nasıl para gönderilir bilmem. Bir atacağıma ben 10 atarım, o yüzden ben söylüyorum, nereye ne yatacaksa yardımcılarım gönderiyor" ifadesini kullandı.