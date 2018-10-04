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İbrahim Yıldız: Cocu’yu, Slimani kurtardı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Cezayirli santrforu İslam Slimani'nin golleriyle 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi yorumladı

04 Ekim 2018 Perşembe, 23:16 | Güncelleme:

Eleştirilerin altında ezilen bir takım sahadaydı…

Her şey kötü gidiyordu. İstenilen sonuçların alınması bir yana, oynanan oyun sıradan bir takımın bile çok gerisindeydi…

Moraller bozuktu anlayacağınız dün akşam. Ya işler düzelecek ya da çok şey değişecekti. Öncelikle Hollandalı teknik adam Cocu’nun bileti cebindeydi. Avrupa Kupası maçının kaybedilmesi radikal kararları da beraberinde getirecekti…

Açıkçası beklenti olumsuz yöndeydi…

Böyle bir ortamda top oynamak gerçekten zordu. Bu nedenle dün sahada mücadele eden Fenerbahçeli futbolcuların motivasyonunu anlamak zor değildi…

Olmak ya da olmamak gibi bir durum söz konusu olunca, hataya yer yoktu bir anlamda…

HOLLANDALI YİNE ŞAŞIRTTI

Cocu, yine değişik bir kadro ile takımı sahaya çıkardı.

Mehmet Topal, Benzia, Aatıf gibi vazgeçilmezler bu kez yedek kulübesindeydiler. Takım dizilişi de farklıydı. İlk kez 3-5-2 taktiği ile oynadılar. Slimani ve Frey çift santrfordu…

Taraftar, her şeye rağmen büyük destek gösterdi. Futbolcuları belki de en çok sevindiren bu destekti…

İlk yarı golsüz bitince yükselen protestoları anlamak mümkün elbette…

Slovak ekibi Spartak Trnava’nın beraberlik taktiği oyunu bir ölçüde kilitledi. Çok adamlı savunma Fenerbahçe için ciddi bir sıkıntı oldu. Göbekten yapılan girişimler duvara çarpmış gibi geri dönüyordu…

3-5-2’nin en büyük özelliği kenarların iyi çalışması. Gelecek ortaların çokluğu ve kalitesi ile gol bulmak mümkün.

REYES ISRARI YANLIŞ

Fenerbahçe ilk yarı, kenarları daha iyi kullanabilirdi. Savunma geride kalınca, ataklar hız kazanamadı. Üstelik orta alanda çok top kaybı rakibin işine geldi. Savunmanın önünde oynayan Reyes’in neden oynatıldığını anlamak mümkün değil. İki top kaybı yaptı. İkisi de Slovak ekibine gol pozisyonu oldu. Kendine güvensiz, oyun kuramayan, top kapamayan sıradan bir oyuncu. Takımın ahengini bozuyor…

Sarı-Lacivertilerin en büyük sorunu atakları organize edemiyorlar. Doğaçlama gelişiyor. Slimani ile Elif dışında göze çarpan, golü düşünen bir oyuncu yok. Reyes’in ceza sahasını girişleri yavaş. İyi niyetli çok çaba gösteriyor. Ancak, boşa giden mücadele veriyor…

Açık ve net olarak gözüken sorun, oyun kuracak bir lidere ihtiyaç var. Araya pas yapan, savunma arkasına top atan bir akıllı oyuncu yok…

Her şeye rağmen takım olarak iyi niyetle mücadele eden bir takım vardı dün akşam. Gördüğümüz eksiklikler giderilirse bir çıkış yakalamak mümkün olabilecek…

SAHANIN YILDIZI SLİMANİ

Dün akşam sahanın yıldızı şüphesiz iki gol atan Slimani’ydi. Her atakta vardı. Yapılan tüm ortalarda topla buluştu. İlk yarı 3 kafa şutu vardı. Kenarlardan ne zaman orta gelse mutlaka Slimani tehlike yarattı… Frey yakın oynasa gol şansı daha da artabilirdi Fenerbahçe’nin…

İlk 45 dakika da göze çarpan bir başka eksiklik ise hiç şut atılmayışıydı…

İkinci yarı, Slimani’nin golü ile başlayınca Fenerbahçeli oyuncular rahat bir nefes aldı. Seyirci de golle birlikte desteğini bir doz daha arttırdı…İkinci golle birlikte rakip takım daha açık oynadı. Oyun temposu da arttı…

Dün akşam 6 topla buluşmayı başaran Slimani 2 gol atarak hem takımı hem de Cocu’yu ipten aldı diyebiliriz…

Avrupa Kupası’nda alınan galibiyet, taraftarın gönlünü aldı şüphesiz. Dün akşam ortaya konulan mücadelenin temposu ve hızı artabilirse istenilen sonuçlar alınabilir. Slimani gibi bir golcünün olması büyük şans. Yeter ki kenarları daha çok oyuna sokabilsinler. Ayrıca, Reyes sevdasından da vazgeçsin Cocu…

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