Farklı bir maç izledik. Hakemin maçın önüne geçtiği bir 90 dakika vardı. Fenerbahçe 10 kişi kalınca, Kayserispor’un baskısına dayanamadı. Son iki galibiyetten sonra, beklenen çıkış yerini yine hüzne bıraktı…

Fenerbahçe savunmasında yeni transfer Serdar forma giydi. Biraz zorunluluktu bu tercih. Skrtel ve Sadık olmayınca tek seçenek Serdar’dı. Hava toplarında sorunlu olduğunu bir kez daha gördük. Ceza sahası içinde tekbir hava topunu kazanamadı. Yenilen gol yine Serdar’ın iyi yükselemeyişi sonucu gerçekleşti…

ALPER ULUSOY HATALIYDI

İlk yarı biterken Soldado’ya önce sarı sonra konuştuğu için kırmızı kart gösteren hakem Alper Ulusoy kararı çok ağırdı. Sarı kart gören bir oyuncunun ne konuştuğu, ne söylediğini duymadan “konuştu” diye kırmızı kart göstermesi çok mantıklı değildi.

Yine, Umut’un attığı golü önce verdi sonra VAR’a giderek iptal etti. Alper Ulusoy bu kararında da hatalıydı. Kayserispor’un galibiyet golünde ki pozisyonla neredeyse bire bir aynıydı…

Bir başka hatalı kararı ise Ayew’e yapılan fauldü. Bu hareket kırmızı kartlıktı. Mehmet Ekici’nin ayağına basılma hareketini de es geçti…

Alper Ulusoy oyuna bu kadar yanlış müdahale etmese sonuç çok farklı olabilirdi…

FARKLI İKİ YARI İZLEDİK

Karşılaşmanın ilk yarısı pozisyonu olmayan bir devreydi. Her iki takım orta saha oyuncularının yakın oynamaları topun dar alanda kaybolmasına neden oldu. Savunmaların hata yapmamak için gösterdikleri özen vardı. Kayserispor, Fenerbahçe’nin temposunu ve oyun hızını durdurmayı öncelik olarak düşünmüştü…

İsla ve Dirar ikilisinin son iki maçta ortaya koyduğu performansı gören Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bu alanı kapattı. Sarı- Lacivertliler buna rağmen ısrarla sağ kanadı kullanmaya çalıştılar. Hasan Ali önünde oynayan Ayew’le bir türlü koordine olamadı…

İlk 11’de yer alan yeni transfer Tolgay, fizik güçlüğü yaşıyor. Uzun süredir oynamadığı için maç eksiği olan Tolgay, baskı karşısında topları kaybetti. Ancak, iyi paslar yaptı. Oyunda kaldığı süre içerisinde tüm eksiklerine karşın verilen görevi yaptı. Bir iki hafta sonra çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz…

İkinci 45 dakika çok farklı bir maç izledik. 10 kişi kalan Fenerbahçe, savunmayı çok adamla kontrol etmek istedi. Son 30 dakika Sarı-Lacivertliler fiziksel olarak oyunda yoktu. Mücadeleyi bıraktılar bir anda. Boş alan bulmakta zorlanmayan Kayserispor, ilk yarı bulamadığı pozisyonları bu kez çok rahat buldu. Kayserispor, eksik kalan rakibine karşı çift santrfor oynayarak üstünlük kurmayı başardı. Arka arkaya atılan şutlar sonunda maçın son dakikalarında ev sahibi takım istediği golü attı…

ERSUN YANAL’IN DEĞİŞİKLİKLERİ YANLIŞTI

Ersun Yanal, 10 kişi kalan takımın nasıl bir taktikle oynayacağını kafasında çözememiş. Açıkçası Yanal hocanın B planı yoktu. Oyuna giren oyuncuların koşmaktan başka özelliği olmaması ortada. Kaptırılan topların çokluğu dikkat çekti. Yenilen golde yine böyle bir hatadan kaynaklandı. Tolgay’ı oyundan almak ne kadar doğruysa Elif ve Frey gibi koşmak dışında fazla bir özelliği olmayan iki oyuncu tercihi maçın kaybedilmesinde ki en büyük etkendi. Özellikle Frey’i neden oyuna aldı anlayamadık…

Mehmet Ekici ve Tolgay’dan sonra top tutacak, pas yapacak oyuncu olmayınca son dakikalarda büyük baskı yediler. Bu baskıdan kurtulma, ileriye top taşıma işini yapacak oyuncu sahada yoktu…