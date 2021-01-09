İbrahim Yıldız: Fatih Terim hızlı döndü

Galatasaray 6 gol attığı "antrenman" maçında fazla yorulmadı. Sarı kırmızılılar rakipten daha çok yağmurla mücadele ettiler. Karşılaşma süresince hiç durmayan yağmur Galatasaray'ı daha çok zorladı. Bir yandan da yağan yağmura çok sevindik açıkçası. Günlerdir yaz havası yaşanan ülkemizin bir çok bölgesi gibi İstanbul da yağmuru dört gözle bekliyordu. İşin bu tarafı bir yana, Galatasaray'ın aldığı galibiyet zirvede işi biraz daha perçinledi.

3 büyükler yine şampiyonluk yarışının vazgeçilmezleri olduklarını gösterdiler. Galatasaray'ın aldığı farklı galibiyette Fatih Terim farkını da gördük. Cezası biten Terim takımın başında sahaya çıkınca işin rengi değişiyor. Bu kadar bol gollü bir galibiyet sonrası teknik taktik yorumu anlamını yitiriyor elbette.

Ancak şu gerçeği de görmek gerekir. Gol atma zevkini yaşamak isteyen futbolcuların isteğini ve çabasını tebrik etmeliyiz. Üstelik en çok eleştirilen iki ismin bu maçta öne çıktığını da söyleyelim. Arda Turan ile Belhanda oyuna damga vuran isim oldular. Belhanda attığı 3 gol sonrası kendini affettirdi. Taraftar ve Fatih hocanın gözüne girdiği bir gerçek.

Arda Turan, sakin oyunu, pas dağıtımı, oyunun yönünü ve temposunu değiştirme de ustalığını gösterdi. Üstelik gollerdeki payını da göz ardı etmeyelim.

Gençlerbirliği için yorum yapmak gerekirse, savunma yapmayı bile beceremeyen bir takım. Bu oyunla nasıl bu kadar puan toplamışlar şaşırtıcı doğrusu. Genç kalecinin 6 gol yemesi üzücüydü. Futbol bu. Bazen yenilen goller de bir derstir.