5-0 biten bir maçın ardından kaleci Muslera nasıl olur da sahanın en iyi ismi olur diye sorabilirsiniz… Bu açıdan bakıldığında ilginç bir karşılaşma izledik. İlk yarısı Galatasaray adına gol pozisyonu olarak oldukça kısır geçti…

Feghouli’nin attığı gol Antalyaspor’lu Doğukan'a çarpınca kaleci ters köşeye gitti. Bu gol dışında Galatasaray’ın pozisyonu yoktu… Buna karşın Antalyaspor büyük direnç göstererek, kontra toplarla fırsatlar yakaladı… İşte bu anlarda ortaya çıkan Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi kalesinde devleşti kelimenin tam anlamıyla…

Muslera, Antalyaspor’a gol izni vermedi. Maç süresince toplam 7 kurtarış yaptı. Bunların tamamı gol olacak vuruşlardı. Kurtarılması da son derece güç toplardı…

60 dakikalık oyun tek golle devam ederken, Muslera’nın 5 kurtarışı Sarı-Kırmızılıları oyunda tuttu. Antalyaspor’un bir de direkten dönen topu vardı üstelik…

Bir saatlik oyun diliminde, Galatasaray orta sahası çok rahat geçilen bir görüntü verdi. Ofansif anlamda iyi olan oyuncular, savunma olarak kötüydüler. Teknik direktör Fatih Terim bu sorunu görerek oyuna Donk’u aldı. Bu değişiklik çok şeyi değiştirdi…

SON 30 DAKİKADA GOL YAĞMURU

Antalyaspor gol için saldırıyordu. Muslera’nın kurtardığı toplar Bülent Korkmaz’ı umutlandırmıştı. Ne var ki, daha fazla atak, oyun disiplininden uzaklaşma, savunmayı az adamla tutmanın faturası ağır oldu.

Feghouli ve Onyekuru’nun topu hızlı oyuna sokması Galatasaray’ın farkını da ortaya çıkardı. Daha tempolu ve istekli bir takım vardı sahada. Her top neredeyse gol oldu…

Antalyaspor dağılmış ne yapacağını bilmez bir halde şok yaşarken, arka arkaya gelen goller ancak kalite farkıyla açıklanabilir. Antalyaspor karşısında Muslera’dan sonra öne çıkan bir diğer isim ise iki gol atan Onyekuru oldu. İyi mücadele etti. Hata yapmadı. Golü düşündü. Kenarlardan rakip ceza alanına girerek etkili oldu…

Bir başka başarılı isim ise Belhanda’ydı. Bir gol pası verdi. İyi pas yönlendirmesi yaptı…

5-0’lık galibiyet ve alınan 3 puan Sarı-Kırmızılılar adına oldukça değerli. Sadece bu skora rağmen, Antalyaspor gibi bir takıma verilen pozisyonlar gözden geçirilmeli. 7 kurtarışın yanında 2 tane de direkten dönen top var. Ayrıca yüksek toplar Donk oyuna girene kadar hiç kazanılamadı…

Şampiyonluk iddiasını sürdüren Sarı-Kırmızılıların bu sorunları çözmesi gerekiyor… Her maç, her gol hatta her puan artık çok önemli. Medipol Başakşehir’le arasında 8 puanlık fark olduğu unutulmamalı…

DİAGNE’YE BÜYÜK DESTEK

Kasımpaşa’dan ara transfer döneminde alınan Diagne tam olarak kendini gösteremedi. Antalyaspor maçında taraftarın büyük desteği vardı. Arkandayız mesajı bir anlamda “At artık” anlamı da içeriyordu. Üstelik takım arkadaşları sürekli Diagne’ye aradılar, gol attırmak istediler. Diagne iki gol attı. Biri VAR tarafından iptal edildi. Maçın son golünü atan golcü büyük moral buldu şüphesiz. Önümüzdeki maçlara daha rahat çıkacaktır Diagne…