Beşiktaş - Bursaspor maçına iki şey damga vurdu. Birincisi Burak Yılmaz'ın attığı goller, ikincisi Şenol Güneş'in Milli Takım teknik direktörlüğü...



Önce, Burak Yılmaz'dan söz etmek gerekirse "Beklenen santrfor geldi" demek doğru olur. Bursaspor maçında ilk 11'de yer alan golcü futbolcu "Ben Türkiye'nin en iyi golcüsüyüm" dercesine iki güzel gol attı...



Birinci golde, top kontrolü ve uzak köşeye sol ayakla vurduğu şut vardı. Ceza sahası içerisinde bu tür vuruşları her zaman yaptığını varsayarsak doğal bir durum diyebiliriz...



İkinci gol, Burak Yılmaz'dan görmeye alışık olmadığımız bir pozisyondu. Orta alana kadar gelip, rakibe baskı yaparak kazandığı topu sürerek önündeki rakip oyunculardan sıyrılıp köşeye gönderdiği şut her türlü övgüye değer...



Bursaspor karşılaşması Burak Yılmaz adına güzel geçen bir akşamdı. Gecenin yıldızı olmayı fazlasıyla hak etti. Aynı direğin dibine usta iki vuruş maçında skoru oldu. Burak, maç boyunca 3 şut attı, ikisi gol oldu...



Atılan goller Burak adına özgüven kazanması nedeniyle önemliydi. Daha önemlisi taraftarla barışma vardı bu maçta. Bir kısım Beşiktaşlıların tepkileri de böylece kaybolup gitti. Doğalı da böyle olmasıydı. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi golcülerden biri olan Burak desteklendikçe performansının artacağı ortada. Kazanan da elbette Beşiktaş olacak. Anlamsız ve yersiz tepkileri daha önce de eleştirmiştik. Neyse ki, tatlıya bağlandı...



MİLLİ TAKIM MESELESİ



Maç öncesi sosyal medyada dolaşan "Şenol Güneş Milli Takım'ı çalıştıracak" haberleri doğal olarak dikkat çekti, hatta tartışıldı. Beşiktaş'ın galibiyeti kadar konuşulan bu konuyu en net biçimde açıklayan yine Şenol Güneş oldu. Direkt olarak gelen bir teklif olmadığı anlaşıldı. Ancak neden bu tür bir söylenti çıkarıldı, bilinmez. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz özdeyişi boşuna söylenmemiş. Bu tür söylentiler her iki tarafı da yıpratır. Böyle bir şey varsa taraflar, en açık biçimiyle kamuoyuyla paylaşmalıdır...



ŞENOL GÜNEŞ OMURGAYI BULDU



Beşiktaş sürekli oyuncu gönderen bir takım. Doğal olarak takımın iskeleti ya da omurgası bozulmuştu. Bu sorunun giderildiğini görüyoruz. Şenol Güneş, Mirin - Atiba - Burak'la bu omurgayı oluşturdu. Yani, omurganın son halkası da Burak'la çözülmüş oldu... Bursaspor karşılaşmasında görüldüğü gibi bu üçlü maçın kazanılmasında büyük rol oynadılar...



Maçın genelinde oyunu kontrol eden, istediği formatta oynayan taraf, Siyah-Beyazlı takımdı. Zaman zaman pres yaptılar. Çok iyi pas trafiği uygulandı. Kenarlar yine çalıştı. Özellikle, Gökhan Gönül - Lens hattı oyunda ciddi ağırlık gösterdiler. Akınların yüzde 90'ı bu hattan geldi. Kısmen de olsa sol kanat Adriano ile kendini gösterdi...



Bursaspor'a 65 dakika pozisyon vermediklerini göz önüne aldığımız da, oyun üstünlüğünün Beşiktaş'ta olmasının doğal olduğunu gördük. Son dakikalarda Bursaspor atakları vardı. Karius iyi çıkarışlar yaptı bu anlarda...



Oyuna sonrada giren yeni transfer Kagawa istenilen fizik gücünde değil. Ancak çok teknik bir oyuncu. İyi paslar atıyor. Oyunu

okuması, hareketliliği ilerleyen haftalarda daha iyi gözlemlenecektir...



METE KALKAVAN BAŞARILIYDI



Hakem hatalarının ve performanslarının tartışıldığı bir ortamda Mete Kalkavan'ın hakkını vermek gerekir. İyi bir maç yönetti. Gereksiz sarı kartlar göstermedi. VAR'a giderek oyunun durmasını engelledi. Futbolcular kadar koştu. Oyunun tempolu geçmesinde önemli bir rol oynadı...