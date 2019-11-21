Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başaran Milli Takım, son yılların en genç ve dinamik takımı olarak dikkat çekiyor. Şenol Güneş yönetiminde grup maçlarını çok iyi bir performansla bitiren Milliler, en az gol yiyen takım olarak da dikkat çektiler… Son yılların en iyi savunmasına sahip olan Türkiye, ekip oyunu konusunda da büyük özveri ortaya koydu…

Milli Takım’ın aldığı sonuçlar, amaca ulaşması dışında bir başka olguyu da gündeme getirdi. Bilindiği gibi Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çok sayıda Türk oyuncular forma giyiyor. Çoğunluğu Almanya olmak üzere, Hollanda ve Fransa’da yetişen gençler bulundukları ülkelerin genç milli takım formalarını da giyiyorlar. Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili antrenörleri bu gençleri A Milli Takıma kazandırmak için yoğun çaba gösteriyorlar. Çoğu da Türkiye Milli Takım formasını giymeyi tercih ediyor…

Milli Takım kadrolarına baktığımızda, 3 kategoride bir seçim yapıldığını görüyoruz. Birincisi Türkiye’de oynayanlar, ikincisi Avrupa’da yetişenler, üçüncüsü ise Türkiye’de yetişip Avrupa’ya transfer olanlar…

Bu tablo geniş bir futbolcu havuzunu da ortaya çıkarıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bu durumdan oldukça memnun. Bir anlamda 3 takım çıkacak bir oyuncu gurubu var. 20 yaş ve altında olan futbolcular gelecek adına da umut veriyor…

Yabancı futbolcu kuralı tartışıla dursun, ilk kez bu sezon Avrupa’nın çeşitli takımlarına gönderdiğimiz oyuncularla da bir ilki yaşıyoruz. 9’u Türkiye’de yetişen olmak üzere 11 futbolcumuz Avrupa’ya transfer olarak bir rekoru da kırmış oldular…

Bir anlamda, Türkiye artık futbol pazarının önemli bir ülkesi oldu Avrupa takımları için. Bunun çeşitli nedenleri var mutlak. En önemlisi, ucuz oyuncu almak istemeleri. Bir diğeri ise Türk oyuncuların yetenekleri yanı sıra, uyum sorununu çabuk gidermeleri…

Avrupa Şampiyonası gibi, çok önemli bir vitrinde yer almak futbolcularımız adına büyük şans. Haziran ayı sonrası Avrupa’ya gidecek oyuncu sayımızın daha da artacağını söylemek mümkün…

Hatta, Merih ve Çağlar gibi sporcularımız üst düzey takımların transfer listelerine girerek, Avrupa’da en çok adlarından söz ettirecek oyuncular olacaktır…

Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları bir gerçeği de ortaya çıkardı. Genç oyuncuların başarılı olmaması için bir neden olmadığını gördük. Aksine, yıllardır bir türlü doğru dürüst ele alınmayan altyapı sorununa rağmen zorda olsa oyuncu yetiştiğini gördük. Bunun en temel nedeni, ekonomik zorluklardan dolayı genç oyunculara sarılan takımlar bu kaynağı keşfetmiş oldu. Bu işin öncülüğünü ise Trabzonspor yaptı. Hepimizin dile getirdiği, övgüyle söz ettiği Altınordu örneğinin çoğaltılmasının bir an önce yapılması gerekiyor. Ne yazık ki, bu konuda kulüplerimiz yine ayak sürüyorlar. Futbol simsarları kafalarını çeliyor…

Tek şansımız, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in altyapı gerçeğine inanması. Ve elbette Şenol Güneş’in futbolun en üst düzeyde söz sahibi olması. Güneş, yıllardır yetiştirdiği gençlerle Türk futboluna ciddi bir katkı yaptı. Şimdi kulüpleri altyapı yatırımı için zorlamanın tam zamanıdır. Öncelikle teknik düzeyde, gerekirse Avrupa’dan çalıştırıcı getirerek işe başlanmalıdır. Güneş hoca, sıkça dile getiriyor. Bazı kentleri “futbolcu fabrikası yapabiliriz” diye. Konuyla ilgili yapılacak çalışmaların başlayacağını umut ediyoruz. Toplum olarak bu projeyi desteklemek hepimizin görevi olmalı. Öncelikle aileler, çocuklarını eğitimleri ile birlikte spora yönlendirmeleri. Sonuçta, ekonomik getiri dışında iyi birer birey olmalarını da sağlamış olacaklar…

Milli Takımlarda yer alan oyuncuların 3 kategoride durumlarına gelince;

Türkiye’den Avrupa’ya gidenler:

Cengiz, Cenk, Enes, Çağlar, Merih, Okay, Zeki, Yusuf, Mert, Ozan, Umut.

Türkiye’de oynayanlar:

Hasan Ali, Mert Günok, Uğurcan, Nazım, Ömer, Deniz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, Mahmut, İrfan Can, Ozan Tufan, Emre Kılınç, Burak, Güven, Gökhan.

Avrupa’da yetişenler:

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Kaan Ayhan, Mert Yılmaz, Halil İbrahim Dervişoğlu, Mert Müldür, Eray Cömert, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Berkay Özcan, Ahmed Kutucu.