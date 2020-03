Devre arası yeni bir takım kurma riskini göze alan Kasımpaşa, son 3 maçta 7 puan toplamayı başardı. Kayserispor’u farklı yenen Lacivert-Beyazlılar Süper Lig’de kalma adına umutlandı…

Şampiyonluk yarışı kadar ligin alt sıralarında da büyük heyecan yaşanıyor. Kayserispor, Ankaragücü ve Kasımpaşa son sıraları paylaşıyorlar. Kasımpaşa puanını 23’e çıkardı. Bundan sonraki maçlar daha da zor geçecek. Düşme potasından kurtulmak isteyen takımlar ve bu hattan uzaklaşmak isteyenler var. Tüm güçleri ile mücadele ediyorlar. Maçlar daha sert geçiyor ve hata kabul etmiyor…

Kayserispor karşısında izlediğimiz Kasımpaşa, geride bıraktığı maçlara göre farklı bir yapıya bürünmüş. Öncelikle takım olma bilinci yerleşmiş. Ne demek bu derseniz, her oyuncu arkadaşına yardımcı oluyor. Hatasını kapatıyor. Boş alanlara koşma, pas trafiği beklenenin çok üstündeydi…

Karşılaşmanın ilk yarısı tamamen Kasımpaşa’nın üstünlüğü altında geçti. İlk 30 dakika fırtına gibi esen İstanbul ekibi arka arkaya attığı 3 golle farklı skoru elde etti. Biraz daha dikkatli olsalar bu sayıyı 4-5 yapabilirlerdi. İlk devrenin bu skorla bitmesi takıma büyük moral oldu şüphesiz…

İLK KEZ TAKIM OLARAK HATASIZDILAR

Bu skorun temel nedeni, Kayserispor’a hareket alanı bırakmadılar. Alan paylaşımı ve adam tutma becerisi önemliydi. Sezon başından bu yana savunma sorunu yaşayan Kasımpaşa son maçlarda olduğu gibi Kayserispor karşısında da hatasız oynadı diyebiliriz. İyi bir savunma kurgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Stoperlerin hava toplarındaki hakimiyeti yanı sıra her iki bekin adam kaçırmadan, rakiplerine boş alan bırakmamaları bir defans bütünlüğünü ortaya çıkarıyor. Kaptan Ramazan’ın tecrübesi ve tekrar kaleyi koruması da bir başka önemli nokta…

Orta alanda Aytaç çok çalışıyor. İkinci yarı diğer arkadaşları gibi fiziksel düşüş yaşadı. Son anlardaki dağınıklığın nedeni bu düşüşten kaynaklanıyor.

İkinci yarı 3-0’ın verdiği rahatlıkla işi rölantiye alan Kasımpaşa 20-25 dakika oyun üstünlüğünü Kayserispor’a kaptırdı. Futbolcular şunu çok iyi biliyorlardır şüphesiz, artık her saniye çok önemli. Her an gol atmak kadar yemekte mümkün. O nedenle, oyundan kopmamak gerekiyor. Bir de hakemle bu kadar konuşmak anlamsız. Görülecek bir sarı kart bile takım adına büyük kayıplara neden olabilir…

Fuat Çapa hoca, doğru bir taktik uyguluyor. Top kazanıldığında hızlı paslaşmalar, rakibin disiplinini bozuyor. Savunma yerini kaybediyor. Arkaya atılan toplar ise pozisyon yaratma anlamında iyi bir üretim çabası olarak ortaya çıkıyor. Kenarların iyi çalışması durumunda Koita’nın çok daha etkili olacağını baştan beri söylüyoruz…

KOİTA DAHA ÇOK TOPLA BULUŞMALI

Yeter ki, Koita’yı besleyin ve yakın oynayan. Gol becerisi olduğu kadar, arkadaşlarına pozisyon yaratma konusunda da oldukça cömert…

Takımın bir başka yaratıcı ismi ise Ndongala. Büyük bir yetenek. Ancak oyunu parti parti oynuyor. Daha çok yardımlaşmayı düşünmeli. Savunmaya hiç yardım etmiyor. Ayağına aldığı her top tehlikeli olabiliyor. Yeter ki, seri oynasın. Top kaptırmasın…

Bu hafta sahasında Göztepe ile oynayacak olan Kasımpaşa bu şansı iyi değerlendirirse, büyük bir eşiği geçmiş olacak. Bunun için orta sahanın daha özverili çalışması gerekiyor. Son dakikaya kadar oyunda kalmak önemli. Amaç kazanmaya odaklanmış ortak bilinç içselleştirilirse mutlu son kaçınılmaz olur…