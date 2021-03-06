İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

AA

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik arttı.

Çay bahçeleri ve parklarda çocuklar oyun oynarken, vatandaşlar ise güneşli havanın keyfinin çıkarttı.

Öte yandan trafikte yoğunluğun gözlemlendiği kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

- Niğde

Niğde'de şehrin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı.

Çay bahçesi işletmecisi Tolunay Gökkaya, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz, bu süreci kurallara uyarak en kısa sürede atlatacağımızı umuyorum. Kısıtlamalardan dolayı kapalıydık. Artık iş yerlerimizi açtık. Niğdeli esnaflar adına Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Recai Emir ise "Çok mutlu olduk, artık çarşıya çıkabiliyoruz, bundan daha iyi daha güzel ne olabilir? Kurallara iyi uymalıyız. Çok dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Nuri Şahin de uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıkıp gezmenin keyfini çıkardığını söyledi.

Ayakkabı boyacısı Yeter Everdi ise zor günler geçirdiklerini belirterek, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkmasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

- Nevşehir

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Nevşehir'de, vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonunda sokağa çıkabildi.

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla masa müşterisi kabul etmeye başlayan lokanta, kafe gibi işletmelerle alışveriş merkezleri hafta sonunda da kapılarını açık tuttu.

Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Parkta güneşlenen Halis Altuntaş, mesaisinin olmadığı bir hafta sonunda dışarıda dolaşabilmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Evde bunalmıştık. Bugün hava iyi dışarı çıkabilmemiz güzel oldu ancak mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaya ve kalabalık ortamlara girmemeye de dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

-Yozgat

Yozgat'ta da cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Çay bahçeleri ve parklarda buluşan vatandaşlar, sohbet etti.

Berber İbrahim Selvi, meslek grubunun hafta sonları daha çok iş yaptığını belirterek, kısıtlamanın kaldırılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Abdullah Demir de "Çalışan kesim özellikle memurlar hafta içi gelip tıraş olamıyor, hafta sonunu tercih ediyor. Kısıtlama döneminde de kapalı olduğumuz için sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi çok iyi oldu, müşterimiz gelmeye başladı." dedi.

Tıraş olan Mesut Akgün de cumartesi kısıtlamanın kaldırılmasının hem kendileri hem de esnaf için iyi olduğunu aktardı.

Caddede gezen 65 yaş üstü vatandaşlardan Cemal Eravcı ise kısıtlama döneminde dışarı çıkamadıklarını dile getirerek, "Sürekli evde kalmaktan psikolojimiz bozuluyordu. Bu hafta arkadaşlarla buluştuk." ifadesini kullandı.

- Sivas

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da vatandaşlar uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu tarihi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında girilen yeni kontrollü normalleşme sürecini aileleriyle gezerek ve alışveriş yaparak değerlendirenlerin birçoğunun açık alanlarda da maske kuralına uyduğu görüldü.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sivas'ta "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yürütülen çalışmalarda, sadece bir günde 1883 işletme-iş yeri, 1317 yeme-içme mekanı, 42 otel-konaklama tesisi, 524 toplu ulaşım aracı ve 3 bin 417 kişinin denetlendiğini, 5 işletmeye kural ihlali sebebiyle ceza uygulandığını bildirdi.

- Kırıkkale

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, turuncu listede yer alan Kırıkkale'de vatandaşlar, kent merkezindeki cadde, park ve meydanlara akın etti.

Kentte, özellikle Zafer ve Cumhuriyet caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Büyük Şehir Parkı'nda hareketlilik yaşandı.

Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı görevliler de il genelinde denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayakkabı boyacısı Bülent Kızgın, AA muhabirine, cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşların çarşıda gezdiğini, kendilerinin de işlerine baktığını aktardı.

Kızgın, bir an önce salgının ve kısıtlamaların bitmesi temennisinde bulundu.

- Kırşehir

Kırşehir'de de kısıtlamaların kaldırılmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kentin işlek noktalarından Terme, Ankara ve Atatürk caddelerinde vatandaşların çocukları ve yakınlarıyla alışveriş yaptıkları görüldü. Cacabey ve Ahi meydanlarında yaşlılar, park ve banklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de işlek cadde ve sokaklarda kontrollerini sürdürdü.

Esnaf Ali Güven, "Pandemi azaldı şehrimizin oranı da düşük Allah'a şükürler olsun. İnşallah tamamen biter, çocukların cıvıltısı caddelere yayıldı. Onlarda bir sıkıntı yok ama yaşlılarımız, yetişkinlerimiz daha dikkatli olmalı, kurallara uymalı." dedi.