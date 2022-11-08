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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi ve Wanda Nara'yla birlikte tribünde! - Galatasaray Haberleri
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Icardi ve Wanda Nara'yla birlikte tribünde!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeşilyurt Ofspor'u konuk ederken mücadelenin kadrosuna dahil edilmeyen Mauro Icardi, maçı tribünde Wanda Nara'yla birlikte izledi

Mauro Icardi ve Wanda Nara'yla birlikte tribünde! - Galatasaray Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona giderken derbinin kahramanı Mauro Icardi maç kadrosunda yer almadı.

Mücadeleyi tribünde takip eden Arjantinli yıldızın yanında ise çalkantılı ilişkileriyle gündem olan Wanda Nara vardı.

Geçen günlerde ilişkilerini sona erdirdiklerini ve ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara, Türkiye'ye gelirken Galatasaray'ın maçını da Icardi'yle birlikte tribünde takip etti.

Wanda Nara, Icardi'nin menajerliğini de yürütüyordu.

Haberin görseli, DHA tarafından servis edilmiştir.

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