Havva ile Adam aşkına büyük tehdit! 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri'nin bu akşam ekrana gelecek 3. bölümünde Havva, en mutlu anında gelen acı haberle neye uğradığını şaşırmış, adeta dünyası yıkılmıştır. Olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Ama hiçbir şey genç aşıkları ayıramamaktadır. Kendilerine de aşklarına da sonsuz güven duymaktadırlar. Havva da bu yüzden babasına resti çeker. Hünkar, Adam'a ne yaparsa yapsın Adam pes etmeyecek, "içimizden biri" olmayı başaracaktır. Ama Havva'nın yazdığı açık çek, en çok Adam'ı zor durumda bırakır.

Hünkar, eline geçen bu kozu sonuna kadar kullanacak, intikamını almak için elinden geleni yapacaktır. Hünkar'ın işkencelerine karşı bile dimdik duran aşkı hiçbir şey sarsmayacak zannedilirken genç aşıklar asıl yarayı hiç tahmin etmedikleri bir yerden, içeriden alacaklardır. Havva, en savunmasız olduğu yerden bir tehditle karşı karşıyadır.

''İçimizden Biri'', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte İçimizden Biri'nin 3. Bölüm Tanıtımları;