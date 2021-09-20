Adam'ın aşkı için verdiği mücadele 'pes' dedirtti! 0:00 / 0:00

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'İçimizden Biri'nin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde, Havva'nın sürpriz haberi iki ailede de bomba etkisi yarattı. Hacı Hünkar'ın Adam'ı damat olarak kabul etmekten başka şansı kalmadı ancak bunun için çok sert şartları vardı. Adam öncelikle ismini Adem olarak değiştirecek ve sünnet olacaktı. Havva için dininden vazgeçen Adam, Hacı Hünkar'ın tüm şartlarını kabul etti.

Hacı Hünkar'ın ve eniştelerin şartlarını yerine getirmeye çalışan Adam, Havva'ya kavuşmak için adeta savaş verdi. Düğünde tahta bir çember üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde döndürüldüğü tıraş oyununa maruz kaldı, sünnet oldu... Adam'ın mücadelesi eğlence dolu anlara sahne olurken #HavAd çifti seyircinin büyük ilgisini gördü.

Adam'ın geleneklerle imtihanı;

HAVVA İLE ADAM AŞKININ DÜŞMANLARI ARTIYOR

Havva ile Adam kavuşmak için mücadele vermeye devam ederken aşklarının karşısındaki düşman cepheler de artmaya başladı. Eva, Adam ve Havva'yı ayırmak için harekete geçti. Bunun için de Havva'nın ablaları ve enişteleri ile anlaşma yaptı. Havva ve Adam tüm zorluklara rağmen bir araya gelmeyi ve balayına çıkmayı başardı ancak balayında Hanım ile Gürbüz ve Hatun ile Hulusi de çifti yalnız bırakmadı. Havva ile Adam'ı ayırmak için planlarını uygulamaya başladılar. Hep beraber yedikleri bir akşam yemeğinde masaya gelen davetsiz misafir ortalığı karıştırdı. Adam'ı tanıdığını ve geçmişte romantik bir ilişkileri olduğunu söyleyen kadın, Havva ile Adam'ın arasını bozdu. Ablalarının ve eniştelerinin oyunu yüzünden Adam'ın kendisini aldattığını sanan Havva, büyük bir yıkım yaşadı ve yüzüğü attı. Adam'ın kendini aklaması ise uzun sürmedi. Kadının bahsettiği akşam nerede olduğunu ispatlayan Adam, Havva'nın gönlünü yeniden kazandı.

Havva ile Adam'a büyük oyun;

ŞAŞIRTAN FİNAL SAHNESİ

Havva ile Adam'ın barışması uzun sürmedi ancak talihsizlikler çiftin peşini bırakmıyordu. İkilinin tam barıştıkları an Havva'yı eniştesi Bahtiyar aradı. Bahtiyar telefonda Hacı Hünkar'ın kalp krizi geçirdiğini söyledi.

"Baban kalp krizi geçirdi..."

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İçimizden Biri'nin üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Eva'nın Havva'ya iyi davranması gören herkesi şaşırtırken Hacı Hünkar, Adam'a karşı olan sert tavrını sürdürmeye devam ediyor. Adam ise kendini sevdirmek ve aileden biri olabilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Adam ile Gürbüz'ün karşı karşıya olduğu anlar dikkat çekerken eniştesine tokat atan Adam'ın bu hamlesinden sonra neler olacağı heyecanla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri'nin 3. Bölüm Tanıtımı;

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!