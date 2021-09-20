Adam'ın aşkı için verdiği mücadele 'pes' dedirtti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'İçimizden Biri' eğlence dolu bölümüyle izleyiciyi kahkahaya boğdu

Show TV'nin Süreç Film imzalı Pazar akşamlarına renk katan dizisi İçimizden Biri'nin dün akşam ekrana yeni bölümü seyircisini kahkahalara boğdu. Adam, Havva'ya kavuşabilmek için Hacı Hünkar'ın türlü zorluklarına maruz kalarak büyük bir sınav verdi. İsmini değiştiren, sünnet olan, bunların üstüne bir de eniştelerinin testleriyle uğraşan Adam'ın başına gelenler izleyenlere 'pes' dedirtti. Yaşanan bu eğlence dolu anlar sosyal medyada da uzun süre konuşuldu

'İçimizden Biri' eğlence dolu bölümüyle izleyiciyi kahkahaya boğdu
Adam'ın aşkı için verdiği mücadele 'pes' dedirtti!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'İçimizden Biri'nin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde, Havva'nın sürpriz haberi iki ailede de bomba etkisi yarattı. Hacı Hünkar'ın Adam'ı damat olarak kabul etmekten başka şansı kalmadı ancak bunun için çok sert şartları vardı. Adam öncelikle ismini Adem olarak değiştirecek ve sünnet olacaktı. Havva için dininden vazgeçen Adam, Hacı Hünkar'ın tüm şartlarını kabul etti.

Hacı Hünkar'ın ve eniştelerin şartlarını yerine getirmeye çalışan Adam, Havva'ya kavuşmak için adeta savaş verdi. Düğünde tahta bir çember üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde döndürüldüğü tıraş oyununa maruz kaldı, sünnet oldu... Adam'ın mücadelesi eğlence dolu anlara sahne olurken #HavAd çifti seyircinin büyük ilgisini gördü.

Adam'ın geleneklerle imtihanı;

HAVVA İLE ADAM AŞKININ DÜŞMANLARI ARTIYOR

Havva ile Adam kavuşmak için mücadele vermeye devam ederken aşklarının karşısındaki düşman cepheler de artmaya başladı. Eva, Adam ve Havva'yı ayırmak için harekete geçti. Bunun için de Havva'nın ablaları ve enişteleri ile anlaşma yaptı. Havva ve Adam tüm zorluklara rağmen bir araya gelmeyi ve balayına çıkmayı başardı ancak balayında Hanım ile Gürbüz ve Hatun ile Hulusi de çifti yalnız bırakmadı. Havva ile Adam'ı ayırmak için planlarını uygulamaya başladılar. Hep beraber yedikleri bir akşam yemeğinde masaya gelen davetsiz misafir ortalığı karıştırdı. Adam'ı tanıdığını ve geçmişte romantik bir ilişkileri olduğunu söyleyen kadın, Havva ile Adam'ın arasını bozdu. Ablalarının ve eniştelerinin oyunu yüzünden Adam'ın kendisini aldattığını sanan Havva, büyük bir yıkım yaşadı ve yüzüğü attı. Adam'ın kendini aklaması ise uzun sürmedi. Kadının bahsettiği akşam nerede olduğunu ispatlayan Adam, Havva'nın gönlünü yeniden kazandı.

Havva ile Adam'a büyük oyun;

ŞAŞIRTAN FİNAL SAHNESİ

Havva ile Adam'ın barışması uzun sürmedi ancak talihsizlikler çiftin peşini bırakmıyordu. İkilinin tam barıştıkları an Havva'yı eniştesi Bahtiyar aradı. Bahtiyar telefonda Hacı Hünkar'ın kalp krizi geçirdiğini söyledi.

"Baban kalp krizi geçirdi..."

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İçimizden Biri'nin üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Eva'nın Havva'ya iyi davranması gören herkesi şaşırtırken Hacı Hünkar, Adam'a karşı olan sert tavrını sürdürmeye devam ediyor. Adam ise kendini sevdirmek ve aileden biri olabilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Adam ile Gürbüz'ün karşı karşıya olduğu anlar dikkat çekerken eniştesine tokat atan Adam'ın bu hamlesinden sonra neler olacağı heyecanla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

İçimizden Biri'nin 3. Bölüm Tanıtımı;

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 19 Eylül 2021 Pazar... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON 19 Eylül reyting sonuçları açıklandı
MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Eylül MasterChef eleme adayları kimler? İşte elenen isim...
TELEVİZYON MasterChef kim elendi, kim gitti? 19 Eylül...
İçimizden Biri 3. yeni bölüm fragmanı yayında! İçimizden Biri 2. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Kanal D dizisi Sadakatsiz 2. sezon tarihi açıklandı! İşte Sadakatsiz yeni sezo
TELEVİZYON Sadakatsiz ne zaman başlayacak?
EDHO ne zaman başlayacak? ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
TELEVİZYON EDHO ne zaman başlayacak?
Yargı dizisi konusu ne, uyarlama mı? Yargı dizisi oyuncuları kim?
TELEVİZYON Yargı dizisi konusu ve oyuncuları
Bugün TV'de neler var? 19 Eylül Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, Star TV, Fox TV, TV8, ATV yayın akışı
TELEVİZYON 19 Eylül bugün TV'de neler var?
'İçimizden Biri' 2. bölüm tanıtımları: Havva ile Adam aşkları için mücadeleye başlıyor
TELEVİZYON Havva ile Adam aşkları için mücadeleye başlıyor
Reyting sonuçları 18 Eylül | AB ve total reyting sıralmasında hangi yapım kaçıncı oldu?
TELEVİZYON Reyting sıralmasında kıyasıya mücadele
MasterChef eleme adayları kimler oldu? 19 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYON MasterChef eleme adayları kim oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.