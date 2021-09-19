Tanıtımda Eva'nın Havva'ya iyi davranması gören herkesi şaşırtırken Hacı Hünkar, Adam'a karşı olan sert tavrını sürdürmeye devam ediyor. Adam ise kendini sevdirmek ve aileden biri olabilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

"HAVVA İSTERSE İMAM DA OLURUM!"

Adam ile Gürbüz'ün karşı karşıya olduğu anlar dikkat çekerken eniştesine tokat atan Adam'ın bu hamlesinden sonra neler olacağı heyecanla bekleniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin ekrana gelen ikinci bölümünde Havva'nın sürpriz haberi iki ailede de bomba etkisi yarattı. Hacı Hünkar'ın Adam'ı damat olarak kabul etmekten başka şansı kalmadı ancak bunun için çok sert şartları vardı. Adam öncelikle ismini Adem olarak değiştirecek ve sünnet olacaktı. Havva için dininden vazgeçen Adam, Hacı Hünkar'ın tüm şartlarını kabul etti. Hacı Hünkar'ın ve eniştelerin türlü işkencelerine maruz kalan Adam, Havva'ya kavuşmak için adeta savaş verdi. Düğünde tahta bir çember üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde döndürüldüğü tıraş oyununa maruz kaldı, sünnet oldu...

Genç aşıklar kavuşmak için mücadele vermeye devam ederken aşklarının karşısındaki düşman cepheler de artmaya başladı. Eva, Adam ve Havva'yı ayırmak için harekete geçti. Bunun için de Havva'nın ablaları ve enişteleri ile anlaşma yaptı. Havva ve Adam tüm zorluklara rağmen bir araya gelmeyi ve balayına çıkmayı başardı. Hanım ile Gürbüz ve Hatun ile Hulusi de balayında çifti yalnız bırakmadı. Havva ile Adam'ı ayırmak için planlarını uygulamaya başladılar. Ablalarının ve eniştelerinin oyunu yüzünden Adam'ın kendisini aldattığını sanan Havva, büyük bir yıkım yaşadı ve yüzüğü attı. Adam'ın kendisini aklaması ise uzun sürmedi. Havva ile Adam tam barışıp yeniden balayına devam edecekleri sırada ise bir telefon geldi. Havva'yı halasının eşi Bahtiyar aradı ve Hacı Hünkar'ın kalp krizi geçirdiğini söyledi. Hacı Hünkar'ın sağlık durumu ve bu olayın çiftin evliliğini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte İçimizden Biri'nin 3. Bölüm Tanıtımı;