'Verdiği sorumluluktan etkilendim'

SHOW TV'de yarın saat 20'den itibaren yayınlanmaya başlayacak olan 'İçimizden Biri', ekranlara birbirleri için yaratıldıklarına inanan, ne var ki ailelerinin baskılarından dolayı birbirlerine kavuşmaları imkânsız görünen 'Adam' ile 'Havva'nın aşk dolu mücadelesini taşıyacak.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikâye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği 'İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'İÇİMİZDEN BİRİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Havva' ile 'Adam'; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki âşıktır. Ne var ki 'Adam' artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden 'Havva'ya evlenme teklif eder. Yani yasak elma bu kez Havva'nın değil, Âdem'in elindedir. İki âşık, aşkları için cennetten kovulmayı göze alsa da ödeyecekleri bedelin henüz farkında değillerdir. Bir Türk ile bir İrlandalının; bir Müslüman ile bir Hristiyan'ın birbirine âşık olması, onlara göre normal olsa da bunu 'Adam'ın papaz olan babasına ve 'Havva'nın hacı olan babasına anlatmak hiç kolay olmayacaktır. Genç âşıklar, ailelerinin neler yapabileceğini gördüğünde ise yöntem değiştirmeye karar verirler. İzin almayacak, emrivaki yapacaklardır. Fakat bu plan, başta bunu kurgulayanlar olmak üzere herkes için sürpriz bir finalle sonuçlanacaktır. 'Havva' ile 'Adam', artık kendilerinin bile tahmin edemedikleri bir yola girmişlerdir. Neyi kazanıp neyi kaybedecekleri konusunda ise hiçbir fikirleri yoktur.

'İçimizden Biri'nde İrlandalı 'Adam'ı canlandıran Bora Akkaş, 'İçimizden Biri' ve kendisiyle ilgili Habertürk'ün sorularını cevapladı.

'İçimizden Biri'nin senaryosunu okuduğunuzda ilk olarak neler hissettiniz? Dizi, sizi hangi yönleriyle etkiledi?

İlk okuduğumda gerçekten eğlendim. Projenin bana verdiği sorumluluktan etkilendim. Ersoy Güler'in projesi olması ve oyuncu kadrosu beni gerçekten heyecanlandırdı.

'İçimizden Biri'nin kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını umarsınız?

Sevilen bir iş olmasını çok isterim. Bazı işler kariyerlerimizi taçlandırıyor. Ne kadar uzun süredir oyunculuk yaparsanız yapın bazen bir iş bir seviliyor, herkes sizi o işle hatırlamak istiyor. Umarım 'İçimizden Biri' benim için o işlerden biri olur.

Canlandırdığınız 'Adam' karakteri için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Karakteri analiz ederken öncelikle hangi yönlerini dikkate aldınız?

'Adam', Marmarisli. Annesi babası İrlandalı ama o burada doğmuş. 'Adam' rolü için daha çok saf olmak, temiz olmak, çok âşık olmak ve aşkın her şeyden vazgeçmek olduğu üzerine düşündüm.

Canlandırılan her karakterin oyuncuya mutlaka bir öğretisi oluyordur. 'Adam'ın size edindirdiği en önemli öğreti nedir?

Şu anda projenin başındayız ve daha çok oynadığım rolle ilgileniyorum. Doğru oynadığımız her rolün hayatlarımıza katkısı olduğunu düşünüyorum. Sanırım bu katkıyla 6 - 7 bölüm sonra karşılaşacağım. Şu ana kadar en büyük katkısı fiziksel dayanıklılığımın artması oldu. Gerçekten fiziksel zorlukları olan sahneler çekiyoruz. Her şey 'Adam'ın başına geliyor.

Her set günü yeni bir başlangıçtır. Set günü yataktan kalktıktan sonra canlandırdığınız karaktere motive olmak için özel uygulamalarınız var mı?

Genelde o geceler, heyecandan uyuyamıyorum. Tek düşündüğüm ilk set günümde yorgun olmamak. 'O gece sadece Lütfen uyuyayım' diyorum.

'İçimizden Biri'ndeki hikâyeyle gerçekten karşılaşsaydınız tavrınız ne olurdu?

'Adam'dan farklı olmazdı. Aşk, kimyası gereği insanın ayaklarını yerden keser. O yüzden çok güzeldir. Onun için her şeyi yapacak kadar güçlü hissetmek mükemmel bir şey bence.

Oyunculuk size ne ifade ediyor?

Benim her şeyim. Bu hayatta sıkılmadan yapmayı sürdürdüğüm tek şey. Hem büyük bir tutku benim için hem de ekmek kapım. Çocukluğumdan beri yaptığım için; sosyal çevrem, edindiğim bütün bilgi, tecrübe, hayal kırıklıklarım, mutluluklarım hepsi kariyerimde. Beni ben yapan şey oyunculuk.

Oyunculuğa çocuk yaşlarınızda başladınız. Ülkemizde ve dünyada çocuk oyuncuların ileride kariyerlerini iyi yönetemediklerini, bu bağlı olarak oyunculuktan uzaklaştıklarını gördük / görüyoruz. Sizde böyle bir durum yaşanmadı. Ne yaptınız da büyüdükleri zaman kariyerlerini iyi yönetemeyen meslektaşlarınızdan farklı bir kariyer edindiniz?

Herkesin hayatı kendine zordur. Kariyerimle başka bir kariyeri kıyaslamak istemem. Kimsenin kariyerine de haksızlık etmek istemem. O yüzden bu soruya sadece 'şanslıydım' diye cevap vermek istiyorum.

19 yıllık kariyerinizde 16'sı sinema, 21'i TV dizisi olmak üzere 38 yapımda rol aldınız. Tiyatro oyunlarınız da bulunuyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yapımda rol almanız kariyer açısından oldukça parlak görünürken çocukluk ve delikanlılık dönemlerinde kaçırdığınız yaşanmışlıklar var mı?

Bir sürü şey kaçırdığımı düşünüyorum. Aynı zamanda hiçbir şey kaçırmadığımı da düşünüyorum. Ama günün sonunda bana kattıkları benden aldıklarından fazla olan bir kariyer bıraktığımı görüyorum mutluyum.

Başarıyı erken yaşlarda elde etmenin mutlaka avantajları vardır. O avantajları kariyerinize ne şekilde entegre ettiniz? 31 yaşında 19 yıllık kariyere sahip olmak, Altın Portakal dahil erken yaşlarda ödüller almak mesleğiniz adına tatminkarlık duygusu yaratıyor mu? O duygunun meydana gelmemesi için neler yapıyorsunuz?

Hâlâ hayalim olan başarıya ulaşmış hissetmiyorum. Umarım bir gün öyle hissederim ve bu soru bana tekrar sorulur. Oyunculuk bir ömür. Her yaşımızın bize getirdiği farklı roller olacak o yüzden kariyerimle ilgili tatmin olmak bana çok uzak. Örnek aldığımız hiçbir usta oyuncunun tatmin olarak bu dünyadan ayrıldığını düşünmüyorum.