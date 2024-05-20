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        Haberler Gündem Güncel Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı! - Güncel haberler

        Sebebi ortaya çıktı! Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı

        İstanbul Küçükçekmece'de 4 kez peş peşe kurşunlanan otelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre saldırının nedeninin bir buçuk ay önce otel önünde öldürülen 24 yaşındaki Fırat Emir Mert cinayetinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Mert'in arkadaşlarının, ölümden otel görevlilerini sorumlu tuttukları için binaya kurşun yağdırdığı belirlendi. Öte yandan öldürülen Fırat Emir Mert cinayetiyle ilgili de 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi

        Giriş: 20.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:25
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        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
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        Küçükçekmece'de bulunan otel önünde 1 Nisan 2024 günü meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürüldü.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu cinayetin ardından yapılan çalışmalarda Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        OTELİ KURŞUNLAMAYA BAŞLADILAR

        Cinayetin ardından, olayın gerçekleştiği yerde bulunan otel motosikletli bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otel kısa süre içinde 4 kez silahlı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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        ÇALINTI MOTOSİKLET TESPİT EDİLDİ

        Yapılan çalışmalarda olaya ait görüntüler incelenmeye başlandı. Araştırmaların ardından olayda kullanılan ve Bağcılar’da çalındığı belirlenen motosikletin izi Başakşehir’de bulundu. Kısa süre sonra motosikleti kullanarak otel saldırısını gerçekleştirdiği belirtilen 26 yaşındaki Mazlum Y. gözaltına alındı.

        ARKADAŞININ İNTİKAMI İÇİN YAPMIŞ

        Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mazlum Y.'nin üzerinde ve saklandığı evde yapılan aramada, AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi. Saldırganın olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetler ve kaska da incelenmek üzere el konuldu.

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        Yapılan çalışmalarda, şüphelinin saldırıları, bir buçuk ay önce öldürülen arkadaşı Fırat Emir Mert için gerçekleştirdiği öğrenildi. İddiaya göre, otel görevlilerini arkadaşı Mert’in ölümünden sorumlu tuttuğu için silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Soruşturmanın ardından Mazlum Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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