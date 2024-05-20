Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!

Küçükçekmece'de bulunan otel önünde 1 Nisan 2024 günü meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Fırat Emir Mert öldürüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bu cinayetin ardından yapılan çalışmalarda Cinayet Büro Amirliği tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

OTELİ KURŞUNLAMAYA BAŞLADILAR Cinayetin ardından, olayın gerçekleştiği yerde bulunan otel motosikletli bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otel kısa süre içinde 4 kez silahlı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. REKLAM

ÇALINTI MOTOSİKLET TESPİT EDİLDİ Yapılan çalışmalarda olaya ait görüntüler incelenmeye başlandı. Araştırmaların ardından olayda kullanılan ve Bağcılar’da çalındığı belirlenen motosikletin izi Başakşehir’de bulundu. Kısa süre sonra motosikleti kullanarak otel saldırısını gerçekleştirdiği belirtilen 26 yaşındaki Mazlum Y. gözaltına alındı.

ARKADAŞININ İNTİKAMI İÇİN YAPMIŞ Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mazlum Y.'nin üzerinde ve saklandığı evde yapılan aramada, AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi. Saldırganın olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetler ve kaska da incelenmek üzere el konuldu. REKLAM