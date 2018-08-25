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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ölümlü kaza oranımız düştü. Ölümlü kaza sayımız da düştü ama aynı olayda meydana gelen ölüm sayımız maalesef arttı. Hem geçen seneyle aynı oranda gidiyoruz hem de son 10 yılın ortalamasıyla aynı oranda gidiyoruz. Dün akşam itibarıyla maalesef 99 kaybımız söz konusu." ifadelerini kullandı

25.08.2018 - 18:25 | Güncelleme: AA

İstanbul'dan helikopterle Balıkesir'in Susurluk ilçesine gelen Soylu'yu, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Mustafa Canbey, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Soylu, polis uygulama noktasında, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katılarak, yetkililerden trafik yoğunluğuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, bayram boyunca dinlenmeden çalışan herkese teşekkür etti.

Geçen yıl ortalama 50 bin trafik personeliyle çalışma yürüttüklerini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bu sene bazı yerlerde bazı takviyeler de yapmak suretiyle 141 bin sayısına çıkardık. Neredeyse 3 katına çıkardık. Aynı zamanda denetim noktası olarak da yaklaşık 7 bin 500'ün üzerinde trafik ekibiyle bu görevi gerçekleştirirken, denetim noktası olarak da jandarma ve polis yaklaşık 3 bin 500 denetim noktasında, burada olduğu gibi Türkiye'nin her noktasında arkadaşlarımız önemli bir görevi yerine getirdiler. Vatandaşlarımızı sürat konusunda, emniyet kemeri konusunda ve cep telefonuyla konuşmama konusunda, -aynı zamanda bunun altını çizerek söylüyoruz- arabada sigara içmeme konusunda mümkün olduğunca uyarmaya çalıştılar. Radar konusunda daha önce halkımıza bunu deklare etmiştik, tuzak radar uygulamasının tüm arkadaşlarımız tarafından gerek emniyet gerekse jandarma tarafından kaldırıldığını ancak bir şekilde daha önceden belirtmek suretiyle radar uygulaması yapıldığını da söylemiştik. Şimdi bu uygulama Türkiye'nin bütün noktalarında bir şekilde devam etmektedir."

"ÖLÜMLÜ KAZA ORANIMIZ DÜŞTÜ" 

Soylu, tatilin ilk gününden itibaren kazaların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ölümlü kaza oranımız düştü. Ölümlü kaza sayımız da düştü ama aynı olayda meydana gelen ölüm sayımız maalesef arttı. Hem geçen seneyle aynı oranda gidiyoruz hem de son 10 yılın ortalamasıyla aynı oranda gidiyoruz. Dün akşam itibarıyla maalesef 99 kaybımız söz konusu. Bunların büyük bir bölümü yüzde 40 civarı şehirlerarası yollarda, yüzde 30 civarı şehir içi yollarda, geri kalan bölümü de kırsal dediğimiz alanlarda, köy yollarında veya şehir ve köyleri birleştiren yollarda meydana geldi. Bu sene enteresan bir gelişme de maalesef yaya ölümlerinde oldu. Yani yüzde 17, yüzde 18 civarında oldu, böyle bir tablo beklemiyorduk."

Araç yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde yaya ölümlerinin de gerçekleştiğini vurgulayan Soylu, "Arkadaşlarımız ve bizim genel değerlendirmelerimiz de bu istikamettedir. Gidişler de güne yayılı gidişlerdi, yani cuma, cumartesi, pazar hatta arife günü, pazartesi gününe kadar güne yayılı gidişler oldu. Dönüşler de yine aynı şekilde perşembe akşamı itibarıyla başladı, dün de epey bir yoğunluk vardı, bugün de var. Yarın da yoğunluk olacak, yani 3-3,5 güne yayılı bir trafik akışı." diye konuştu.

Süleyman Soylu, birkaç nokta hariç büyük bir yoğunlukla karşılaşılmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü kaza olan yerlerde özelikle trafik ekiplerimiz hemen gerekli tedbirleri almaya çalıştılar. Bizim tekrar uyarılarımız olacak. Özellikle kırmızı düdük kampanyasını bu bayramın başından itibaren başlatmıştık. Bunun özellikle çocuklarda etkili olduğunu sevinerek görüyoruz. Ailelerini uyarıyorlar ve kuralları da net bir şekilde hemen hemen öğrenmiş durumdalar. Bir taraftan emniyet kemerinin takılması gerektiğini hatırlatıyorlar, diğer taraftan hız yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. Yine cep telefonuyla konuşulmamasını hatırlatıyorlar aynı zamanda da arabanın içinde sağlık açısından sigara içilmemesi gerektiğini hatırlatıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamız çocuklarımızla beraber devam edecek. Çünkü bu işte bu bayramda da gördük ki hem eğitimimiz hem farkındalığımız hem de tüm toplum olarak bu konuya olan duyarlılığımızı artırmamız gerekmektedir. Çünkü en son bu sabahki kazada araçlardan bir tanesini sürenin ehliyeti başka birisinin üzerine, diğeri de maalesef 300 metre karşı taraftaki yoldan gitmiş. Yani anlaşılıyor ki uykusuzluk, dikkatsizlik, varacağımız yere hemen varma telaşı, bütün bunlarla birlikte de bayramda özellikle bu tip kazalarla karşı karşıya kalmamak, sevenlerimizi üzmemek, kurallara uymak için hem bu tip kampanyalarımızı hem birbirimize uyarılarımızı en yüksek şekilde yapabilecek adımları atmak temel sorumluluğumuzdur."

"10 DAKİKALIK DİNLENME KAZALARIN ÖNÜNE GEÇECEK"

Sürücülere seslenen Bakan Soylu, "10 dakikalık bir dinlenme... Özellikle son 40-50 kilometre kala, 100 kilometre kala yolun herhangi bir yerinde bazen trafik sıkışıklığından dikkat dağılıyor. Bazen mesafenin uzadığı hissine kapılınıyor. Bazen yorgun bir zihne, yorgun bir bedene sahip olunuyor. Onun için 10 dakikalık bir dinlenme inanıyoruz ki hepimizi üzecek, yakınlarımızı üzecek bir kazanın önüne geçecek. Kurallara uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Soylu, bu bayram da tüm ekiplerin yoğun gayret gösterdiğini vurgulayarak, "Ama işimizin çok olduğunu, daha çok mesafe almamız gerekli olduğunu bir kez daha bu bayramda kendimiz tecrübe ettik. Bu tecrübeler de acı tecrübeler oluyor. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi." dedi.

"GÜNDE ORTAMALA 20 KAYIP"

Bu bayram tatilinde ölümlü otobüs kazasının olmadığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"İnşallah yarın akşama kadar olmaz. Çünkü bayramdan önce de gerek otobüs şirketleriyle gerek otobüslere gerek bizler gerekse trafik ekiplerimiz ciddi uyarılarda bulundular. Bu, bayramdan sonra da devam edecek. İnancım odur ki milletimizle hep birlikte trafik meselesinde de çok önemli adımlar atacağız. Yılda ortalama 7 bin, 7 bin 200 trafiğe can veriyoruz. Bu, günde ortalama 20 kayıp yapar. Bu açıdan her birimizin aynı sorumluluğu hissedeceğini ve bu konuda sadece araç sürücüsüne değil yanında oturanlara, arka koltukta oturanlara da çok büyük bir sorumluluk düştüğünü, bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"EMNİYET KEMERİ KONUSUNDA SIKI TEDBİRLER UYGULAYACAĞIZ" 

Soylu, bu bayram tatilinde trafik ekiplerinin ceza öncelikli bir tavır ortaya koymadığını, sürücüleri önce uyardığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşlara bir haberim daha olacak. Darılmaca gücenmece yok. Bu acıları bir daha çekmek istemiyoruz. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri konusunda sıkı tedbirler uygulayacağız. AB standartlarına uyma konusunda arkadaşlarımıza net talimatım var. Bu konuda cezaysa ceza. Kimse darılmasın, gücenmesin. Çünkü karşı karşıya kalacağımız yoksunluk, Allah muhafaza ölümler, aynı zamanda vücutta kalıcı hasar bırakan yaralanmalı kazalar bize daha büyük ve atlatılması zor tecrübeler bırakıyor. Onun için bayramdan sonra tüm trafik ekiplerimiz emniyet kemeri konusunda ciddi tedbirler yapacaklar. Yıl sonuna kadar emniyet kemeri takma oranımızı önemli bir ölçüde artıracağız, hedeflerimizde var. Bu hedeflerimiz çerçevesinde ulaşmayı düşünüyoruz. Bunun milletimizin sağlıklı şekilde trafikte bir yerden bir yere intikalinde büyük bir faydası olacağını da düşünüyoruz."

Bakan Soylu, açıklamasının ardından "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında uygulama noktasında durdurulan araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür hediye etti.

 

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