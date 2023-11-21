İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kafes 14 operasyonları kapsamında Yolyemezler suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen Kafes 14 operasyonları kapsamında Yolyemezler Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen Kafes 14 operasyonları kapsamında Yolyemezler Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.

İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de Eş Zamanlı Düzenlenen "KAFES-14" OPERASYONLARI Kapsamında, “YOLYEMEZLER” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonda 1️⃣9️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️



Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın… pic.twitter.com/NHAG89MTi4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2023

Yerlikaya paylaşımında operasyonla ilgili şu bilgilere yer verdi:

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen "KAFES-14" OPERASYONLARI kapsamında, “YOLYEMEZLER” Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda 19 şüpheli şahıs yakalandı

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İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edilen YOLYEMEZLER organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; KAFES-14 Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sorulması suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyan kapsamında ayrıca; 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.