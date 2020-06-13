Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarı açmak için çalışma yapan polis ekiplerine teşekkür etti

İçişleri Bakanlığı
İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağmur ve dolu sonrası şehir merkezinde birçok noktada polis ekipleri kontrollerini artırdı. Yeniköy kavşağında bir rögarın tıkanması nedeniyle caddede su birikince polis ekipleri devreye girdi. Polis ekipleri tıkanan rögarı sopa ile temizlemeye başladı. Polislerin bu çalışması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bakanlığın paylaşımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da paylaştı.

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bu videoyu paylaşarak Türk polisi ve Orhangazi emniyetine teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi

Türk Polisi, güvendir, umuttur... Bursa Orhangazi ilçesinde, yoğun yağmur yağışının su kanallarını tıkamaması için Polislerimiz seferber oldu. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'daki Maçka Parkı'nda 2 grup arasında kavga!
GÜNDEMMaçka Parkı'nda 2 grup arasında kavga!
Aydın'da feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
GÜNDEMHurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Bursa’da şehir magandaları ateş açtı! Cadde üzerinde yürürken yaralandı
GÜNDEMŞehir magandaları ateş açtı! Cadde üzerinde yürürken ...
Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMKayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu!
GÜNDEMBalıkesir'de uyuşturucu operasyonu!
TEM'de 200 metre arayla 2 kaza!
GÜNDEMTEM'de 200 metre arayla 2 kaza!
TEM'de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi
GÜNDEMTEM'de korkunç kaza: 6 araç birbirine girdi
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
GÜNDEMYürekleri ağza getiren kaza!
LGS giriş belgeleri nereden alınacak? 2020 MEB LGS sınavı ne zaman? Maske takmak zorunlu mu?
GÜNDEMLGS giriş belgesi yayınlandı mı?
YKS ne zaman? ÖSYM 2020 üniversite sınavına YKS sayaç! Kaç gün kaldı?
GÜNDEMYKS ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X