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İcra borçları silinecek mi? İcra borçları hakkında merak edilenler...

TBMM’de yeni yasama yılının başlamasıyla beraber gözler Meclis'e çevrildi. İcra borcu olan vatandaşlar konu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

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  • İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

    Geçtiğimiz aylar başlatılan icra çalışmaları hız kazandı. TBMM’de yeni yasama yılının başlamasıyla beraber gözler Meclis'e çevrildi. Borçlu vatandaşların araştırdığı, "İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

    KAÇ LİRALIK BORÇLAR KAPATILACAK?

    Yapılacak düzenlemeye göre, 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek vergiden düşecek. Bu şekilde, bu durumda olan vatandaşların borcu kamu maliyesi tarafından karşılanmış olacak.

    Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.
  • İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

    İCRA TAKİBİ SONLANDIRILACAK!

    5 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak.
  • İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

    Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikle her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenerek tasfiye edilecek.
  • İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

    İCRA BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

    Borçlar torba yasa Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de konuya ilişkin kanunun yayınlanmasının ardından silinecek. 

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