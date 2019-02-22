Mısır'da Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları dün infaz edilmişti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha da idamedilenler arasında yer aldı. Ahmed Taha'nın, idam cezası uygulanan ilk İhvan yöneticisi oğlu olduğu belirtiliyor.

İdam edilenlerin isimleri ise şöyle: Ahmed Taha, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

İdam cezasına çarptırılan Mahmud El Ahmedi'nin son sözleri ise bu işkenceleri onaylar nitelikte oldu. Ahmedi, "Bana elektrikli işkence cihazı var, sana 20 tane Enver Sedat'ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler" sözleriyle tepki gösterdi.

SİSİ: KİMSE YARGIYA MÜDAHALE EDEMEZ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın idam edilmesinin ardından "yargının işleyişi ve bağımsızlığına kimsenin müdahale edemeyeceğini" söyledi.

Devletin, çalışmalarıyla yargının bağımsızlığı ilkesinin tesisi için çaba sarf ettiğini kaydeden Sisi, hukukun üstünlüğünün yönetimin temeli olması hasebiyle ülkesinin yargı kurumlarının yanında olduğunu dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 2014 yılından bu yana 42 mahkum infaz edildi. Çeşitli davalardan ceza almış ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 idam mahkumu asılmayı bekliyor. En çok sanık hakkında idam kararı verilen dava 20 idam ile "Kirdase olaylar davası" oldu.