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Haberler Dünya İddia: ABD'de sınıfta öğretmenini vuran çocuğun olay günü çantasında silah aranmış - Dünya haberleri
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İddia: ABD'de sınıfta öğretmenini vuran çocuğun olay günü çantasında silah aranmış

Tüm ABD'yi şoke eden 6 yaşında bir çocuğun 'kasıtlı bir şekilde' öğretmenini silahla vurması olayında yeni iddialar ortaya çıkıyor. Okul idaresi başkanı, çocuğun çantasının olaydan 2 saat önce arandığını ama silah bulunmadığını öne sürdü.

İddia: ABD'de sınıfta öğretmenini vuran çocuğun olay günü çantasında silah aranmış - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News’teki bir ilkokulda öğretmenini yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin olay günü çantasının arandığı ancak silahın bulunamadığı iddia edildi.

WAVY yerel televizyonu, Richneck ilkokulu yetkilileri ile öğrenci aileleri arasında yapılan çevrim içi toplantıya bir aile üzerinden erişim sağlayarak görüntü kayıtlarını yayınladı.

Toplantıda, Newport News bölgesi okul idaresi başkanı Dr. George Parker, "Olaydan önce en az bir okul idari yetkilisi 6 yaşındaki öğrencide muhtemel silah olabileceğine dair uyarıldı." dedi.

Parker, söz konusu öğrencinin olaydan yaklaşık 2 buçuk saat önce çantasının arandığı ancak herhangi bir silahın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Bu açıklama üzerine, daha sonra okul yetkililerine yöneltilen okul idari çalışanının kim tarafından ve hangi bilgiye dayanarak uyarıldığı, öğrencinin çantası dışında silahı nereye saklamış olabileceği, çanta dışında başka yerlerin aranıp aranmadığı soruları ise devam eden soruşturma gerekçe gösterilerek cevapsız bırakıldı.

Newport News Polis Departmanı Sözcüsü Kelly King, AP’ye yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinde bir idari görevlinin okulda muhtemel bir silah bulunduğu yönünde bilgilendirildiğini öğrendiklerini ancak olay öncesinde bu konuda polis ile herhangi bir temas sağlanmadığını kaydetti.

OLAY

6 Ocak’ta Newport News şehrinde meydana gelen ve ülkede 2023’ün ilk silahlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayda, 6 yaşındaki bir öğrenci, Richneck İlkokulu'nda ders sırasında öğretmenini çantasından çıkardığı silahla vurmuştu.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Abby Zwerner'ın hayatı tehlikeyi atlattığı bildirilmişti.

Olayda başka öğrenci yaralanmazken 6 yaşındaki çocuk aynı gün gözaltına alınmıştı.

Newport News Polis Şefi Steve Drew, 10 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, 9 milimetre çapındaki silahın öğrencinin annesi tarafından yasal olarak satın alındığını ve olay sabahı okula çocuğun çantasında getirildiğini öğrendiklerini söylemişti.

Drew, eylemin "kaza olmadığını" tekrarlayarak "Tartışma neydi, çocuk o an ne düşünüyordu, bilmiyorum. Sizin aklınızdaki soruların 3 katı bizim kafamızda var. Soruşturma devam ediyor. Tüm detayları ilgili herkesle yapacağımız mülakatlardan sonra öğreneceğiz.” demişti.

6 yaşındaki çocuğun annesinin silahına nasıl ulaştığı, kullanmayı nasıl öğrendiği sorularının cevaplarının araştırıldığını kaydeden polis şefi, öğrencinin ailesine yönelik işlem konusunda da soruşturma bittikten sonra eldeki kanıtlara ve yasalara göre hareket edileceğini belirtmişti.

Fotoğraf: AP

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