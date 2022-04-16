İddia: Hindistan Rusya'dan helikopter alımını iptal etti 0:00 / 0:00

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Indiatoday'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 48 Mi-17 V5 tipi helikopter alımının iptal kararının Rusya-Ukrayna savaşından önce alındığı kaydedildi.

Haberde, ismi açıklanmayan kaynağın söz konusu ihalenin iptalinin Rusya-Ukrayna savaşıyla alakasının olmadığını vurgulayarak "48 Mi-17V5 helikopteri için yapılan ihale, yerlileştirme çalışmaları nedeniyle geri çekildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, artık helikopterler için yerli bir programı destekleyecek." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Hindistan'ın savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretime ağırlık vermeye başladığı biliniyor.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, en önemli tedarikçisi Rusya'nın askeri ekipman tedarik edememe ihtimaline karşın helikopter, tank motoru, füzeler ve havadan erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda savunma ekipmanının üretimini artıracağını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, yurt içinde üretilecek askeri teçhizatlar listesini yayımlarken Hindistan'ı bir savunma üretim merkezi olarak geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

Bakanlığın internet sitesinde, 5 yıl içinde yerel savunma üreticilerine 28 milyar dolar değerinde askeri teçhizat siparişi verilmesinin planlandığı ifade edilmişti.

BIDEN VE MODİ GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 11 Nisan'da 4. ABD-Hindistan 2+2 Bakanlar Diyaloğunun açılışında çevrimiçi olarak bir araya gelmişti.

Görüşmede, Biden ve Modi, temiz enerji, teknoloji ve askeri alanda iş birliği yanında ekonomik ve halklar arasındaki bağların genişletilmesiyle ABD-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulunmuştu.

Konuya dair yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme geldiği görüşmede tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için ortak amaçlar paylaştığı aktarılmıştı.