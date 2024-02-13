İddia: Rusya'nın Ukrayna için ateşkes teklifini ABD reddetti

Rus kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı dondurmak için yaptığı ateşkes önerisi, aracılar arasındaki temasların ardından ABD tarafından reddedildi.

Rus kaynaklar, Putin'in 2023 yılında Washington'a, Moskova'nın Orta Doğu'daki Arap müttefikleri de dahil olmak üzere, aracılar vasıtasıyla kamuoyu önünde ve özel olarak Ukrayna'da bir ateşkesi değerlendirmeye hazır olduğuna dair sinyaller gönderdiğini söyledi.

ABD'li bir kaynak ise herhangi bir resmi temas olduğunu yalanlarken, Washington'un Kiev'i içermeyen görüşmelere katılmayacağını söyledi.