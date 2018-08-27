İdil Fırat ve Mert Fırat evlilik hazırlıklarını konuştu

8 Eylül'de Çeşme'de evlenecek olan İdil Fırat ve Mert Fırat, hazırlıkların ardından kısa süreli tatile çıktı. Bodrum'da bir mekanda görüntülenen ikili, arkadaşları ile ayak üstü sohbet etti. Fırat çiftine, Barış Arduç ve Gupse Özay eşlik etti. Sohbetin uzaması ile yemeğe oturan 4 arkadaş, kahkahaların hava uçuştuğu bir muhabbet gerçekleştirdi