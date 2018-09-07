İdlib'de silahlı gruplar bu akşam toplanacak, 'silah bırakın' çağrısını değerlendirecek!

Tahran'da dünyanın gözünü çevirdiği Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi yapılırken, İdlib'de ise Cuma namazı sonrasında kitlesel gösteriler vardı.

Sivil halk, İdlib'e yönelik olası bir operasyona karşı eylemler düzenlerken, bölgeyi kontrol eden silahlı grupların bu akşam bir araya gelerek konuyla ilgili bir değerlendirmek yapacakları belirtildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, silahlı gruplar bu akşam bir araya gelerek, Tahran zirvesini değerlendirecek ve zirveden çıkan sonuç bildirisine yanıt verecek. Bir araya gelecek 7 silahlı grubun içerisinde HTŞ de olacak.

Bu grupların içerisindeki birkaç grubun Tahran'dan yapılan silah bırakma çağrısını kabul etmeyebileceği bildirildi. Silahlı gruplara silah bırakma çağrısına yanıt vermek için Çarşamba'ya kadar süre verildi.

Bu gruplardan ÖSO'ya yakın 4 grubun kendi içerisinde uzlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bu akşam silahlı grupların kendi aralarında yapacakları görüşmelerin ardından bazı grupların, belli bölgelerden çekilebilecekleri belirtiliyor.

Bölgede sivil halkın Türkiye'nin yaklaşımına karşı sempati duyduğu ve olası bir durumda Türkiye'nin kendilerini kabul edip etmeyeceğini tartıştığı ifade edildi.

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