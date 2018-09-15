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İdlib'de evlerin altı sığınak oldu
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İdlib'de Suriyeliler evlerinin altını sığınak yaptı

Rejimin saldırısı altındaki Suriye'nin İdlib kentinde, siviller hava saldırılarından korunmak için evlerinin altını sığınağına çevirdi. Tedirginlik yaşayan siviller, uçak sesi duyunca evlerini terk ederek sığınağa girerek kendilerini korumaya çalışıyor

15.09.2018 - 11:20 | Güncelleme: DHA

Suriye rejiminin Deraa kentini ele geçirmesinin ardından yeni hedef olarak belirlediği İdlib'e, Rusya'nın desteğiyle hava saldırısı başlatmasının ardından 4 milyon kişinin yaşadığı kentte tedirginlik başladı. Rusya ve Suriye uçaklarının kırsalını bombaladığı İdlib'de, rejim birlikleri karadan da aynı bölgeleri ateş altına aldı. Son birkaç gündür hava saldırılarının azaldığı kentin kırsalının topçu atışlarıyla ateş altına almaya devam edildiği kentte, siviller de yaşananları yakından takip ediyor.

"TEK İSTEĞİMİZ SALDIRILARIN SON BULMASI"

Hava saldırılarının başlamasının ardından hayatlarından endişe eden siviller, evlerinin altını sığınağa dönüştürdü. Siviller, uçak sesini duymasının ardından ailece evlerini terk ederek yataklarını yerleştirdikleri sığınağa inerek kendilerini korumaya alıyor. Bazen saatlerce bazen de tüm günlerini sığınakta geçiren siviller, bir an önce saldırıların son bulmasını istiyor. İç savaşın mağduru olduklarını ve her saldırı ya da çatışmada hedef olduklarını anlatan siviller, "Tek isteğimiz bir an önce bu saldırıların son bulması. Çünkü savaşın ve bombardımanın en büyük ve tek mağduru biz oluyoruz. Hava bombardımanlarının başlamasının ardından burada tüm aileler evlerinin altını sığınağa dönüştürdü. Uçak sesi duyunca hepimiz koşarak sığınağa giriyor ve saldırıların son bulmasını bekliyoruz. Çoğu zaman endişe yaşamamak için bütün günümüzü sığınakta geçiriyoruz. İnşallah bir an önce dünya sesimizi duyar ve saldırılar son bulur" dedi.


DHA'nın haberine göre son günlerde hava hareketliliğinin azaldığı İdlib'in kırsalındaki köyler rejim güçlerince karadan ateş altına alınmasına devam ediliyor.

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