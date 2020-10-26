İDOB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı iki konserle kutlayacak

AA

"Cumhuriyet Konseri"nde izleyici karşısına çıkacak topluluk, 29 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde, 30 Ekim'de ise Büyükyalı Fişekhane'de sahne alacak.

Konserlerde, Türk müziğinin evrensel düzeye ulaşması için çalışan, beş klasik batı müziği bestecisi "Türk Beşleri"nin kaleme aldığı eserlere yer verilecek.

Türk Beşleri'nde yer alan Ulvi Cemal Erkin'in, Altı Halk Türküsü eserinden "Divan", Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Orotoryosu'ndan "Ağlamaktır Benim İşim", Necil Kazım Akses'in, Orhan Veli Kanık şiirini bestelediği "Anlatamıyorum", Hasan Ferit Alnar'ın "Biraz da Yürüdükçe" eseri yorumlanacak.

Sözlerini Faruk Nafız Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı, bestesine Cemal Reşit Rey'in imza attığı 10. Yıl Marşı, Muammer Sun'un düzenlediği "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" ve Cumhuriyet filmi için bestelediği "Bozkırın Sesi" eserleri, ayrıca Hüseyin Kaya'nın düzenlediği "Efem" türküsü de konserde seslendirilecek eserler arasında.

Cemal Reşit Rey'in "Sarı Zeybek" eserinde, solist dansçı Mehmet Nuri Arkan, Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisiyle dans edecek.

Konserin solistleri Dilruba Bilgi, Kenan Dağaşan, Berk Dalkılıç, Evren Ekşi ve Nesrin Gönüldağ, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde eserleri seslendirecek.

İDOB Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ile Gökhan Akyüz'ün konuşmacı olarak yer aldığı konserler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.