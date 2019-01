İDOB İstanbul Devlet Opera Balesi Yeni Yıl konseri verdi

İDOB İstanbul Devlet Opera Balesi’nin hazırladığı Yeni Yıl Konseri’nde Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss'un ünlü “Die Fledermaus (Yarasa)" operetinden aryalar ve yine Strauss'un bestelediği valsler, polkalar büyük beğeni topladı. Konserde İDOB solistleri Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim görev aldı ve orkestrayı Şef Roberto Gianola yönetti. İDOB İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosu ise konserde, “Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, We Wish You a Merry Christmas ve Jingle Bells" şarkılarını seslendirerek büyük alkış topladı.

Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim'in solist olarak sahne aldığı konserde, sanatçılara Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Strauss'un ünlü "Mavi Tuna" valsinde ise dansçılar Berfu Elmas ve Çağatay Özmen sahne aldı.

Konserde yer alacak olan Sercan Gazeroğlu şefliğindeki, İDOB Çocuk Korosu ise "Mutlu Bir Yılın Özlemi", "Hoş Geldin Yeni Yıl", "We Wish You a Merry Christmas" ve "Jingle Bells" şarkılarını yorumladı.

Aynı konser 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde tekrarlanacak. Dün akşamı kaçıranlar üzülmesin.





27 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşen Yeni Yıl konseri



İstanbul Devlet Opera Balesi'nden Kış Konseri

Süreyya Operası'nda İstanbul Devlet Opera Balesi'nin "Kış Konseri" programındaki ilk konseri 25 Aralık'ta gerçekleşti. 75 dakika süren konserde Dilruba Akgün, Elif T.Tekışık, Yoel Keşap ve Sercan Gazeroğlu birbirinden değerli Bach, Schubert, G.Bizet eserlerini seslendirdiler. Aynı konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçen yıl kurduğu İDOB Çocuk Korosu'da yer aldı. 27 Aralık akşamı ise Zorlu PSM'deki yeni yıl konseri gerçekleşecek.

İstanbul Devlet Opera Bale'sinin Kış Konseri adı altında hazırladığı programın birincisi dün Süreyya Operası'nda gerçekleşti. 75 dakika süren konserde Dilruba Akgün, Elif T.Tekışık, Yoel Keşap ve Sercan Gazeroğlu birbirinden değerli Bach, Schubert, G.Bizet eserlerini seslendirdiler. Aynı konserde Çocuk Balesi ve Çocuk Korosu'da görev aldı.

Koreograf Bahar VİDİNLİOĞLU yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi; Beren ÖZTÜRK, Beren ÖZTÜRK, Güneş NATIROĞLU, Mercan ÇELİK, Nil PİREBAŞ, Nisan YILMAZ, Pelin OKAY, Radan Berra ŞAHİN, Selin KÖYMAN'dan oluştu.

Koro Şefi Sercan Gazeroğlu yönetimindeki İDOB Çocuk Korosu ise; Ada ALTUN, Arda Derin ULUSOY, Asya ÖZTÜRK, Aynur Yaren KARADAĞ, Berk John TÜRECİ, Azra ERDOĞAN, Buğday BALCIOĞLU, Ceren FİDANLIGİL, Buse BÜYÜKKARHAN, Damla ACAR, Damla DAI, Doruk DOĞAN, Dila KILIÇ, Doruk Karadağ, Duru Solmaz, Duru Vidinli, Duru Toksoy, Ege BEKİL, Ece DERELİ, Ekin ÖZBOZ, Eda GÖKÇELER, H. Deniz SEZMİŞ, İpek ERÜNSAL, İlke ÖZKAN, N. Mira HOPANOĞLU, İpek TATLI, Rana ŞENPOLAT, Jizel Beki YUHAY, Sena ERÜNSAL, Mine SON, Tuna BURNAK, Okan Yılmaz GÜNDAY, Vahit Ege ÇAKIR, Pelin AKBULUT, Yağmur ERİŞ, Uras DÜZEN, Elif Cemre GÜNAY, Yiğit TERCAN'dan oluştu.

İDOB Çocuk Korosu aşağıdaki eserleri seslendirdi:

- "Guten Abend, gut’Nacht!” (J.BRAHMS: 5 Lieder, Op.49, No.4:Wiegenlied)

- “We Wish You a Merry Christmas”

- “Rus Şarkıları Potpuri”

- “Jingle Bells”



Kaçıranlar için konserin tekrarı 28 aralık 2018'de yapılacak.

