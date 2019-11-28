İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi nedir?

İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunda oluşan iltihap sonucu oluşur. Dışarıdan gelen bakteriler mesane, böbrek ve idrar yoluna kadar ulaşır. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen bu hastalık kişiyi oldukça rahatsız eder.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sık idrara çıkma

İdrar yaparken yanma veya ağrı

Ateş

Yorgunluk

Kötü kokulu idrar

Karın bölgesi ağrısı

İdrar da kan

İdrar tutmada zorluk

Alt karın bölgesinde ağrı

Bulantı veya kusma

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Antibiyotik idrar yolu enfeksiyonunda ilk izlenen çözümdür. Size uygun olan antibiyotiği doktorunuza danışarak içmelisiniz. Antibiyotik sonrasında iltihap birkaç gün sonra azalmaya başlar. Bunun yanında ek olarak ağrı kesici de içebilirsiniz.

Bol miktarda su içmek mesaneyi temizlediği için önemlidir.

İdrar tutmaktan kaçınılması gerekmektedir.

Su ve bitkisel çayların tüketimi iyi gelir. Fakat kahve, limon suyu ve alkol mesaneyi tahriş ettiğinden dolayı tüketilmemelidir.

Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bir besindir. Mesanedeki enfeksiyonu tedavi eder.

Gebeler, çocuklar ve şeker hastalarında farklı tedaviler uygulandığından dolayı mutlaka doktora gidilmelidir.

Bu yöntemlere rağmen geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu için hekime başvurulmalı ve doktorun söylediği uygun yöntemler uygulanmalıdır. Mesanenizde bulunan bakteri türüne göre farklı tedaviler bulunabilir.