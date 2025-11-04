İDSO'dan Ulu Önder'e 'Son Veda' ile saygı duruşu

Habertürk
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin hayata geçirdiği "Son Veda" adlı eser ile anmaya hazırlanıyor. Fahir Atakoğlu'nun müzikleriyle taçlanan eser, 7 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 04.11.2025 - 14:25 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:25
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, elli yedi yıllık yaşamında ölümsüz bir esere imza atarak bizlere özgür ve demokratik bir Cumhuriyet armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma konseriyle devam ediyor. Orkestra, Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında anmak üzere özenle seçilmiş bir repertuarla 7 Kasım Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

        Atatürk'ü Anma Konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin hayata geçirdiği “Son Veda” isimli eserle izleyenleri geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir yolculuğa çıkaracak. Senfonik müzikle farklı türleri başarıyla birleştiren piyanist, besteci Fahir Atakoğlu’nun müziklerini, şef Kıvanç Tepe’nin orkestra düzenlemelerini yaptığı eser ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitler canlandırılacak.

        Eser; Şef Kıvanç Tepe yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Sirene Filarmoni Korosu, Samsun Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Şahan Gürkan, Eda Bingöl Gürkan, Leyla Ceren Koç,İpek İncekaş, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, Antalya Devlet Opera ve Balesi piyano sanatçısı Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak’ın performanslarıyla sahneye taşınacak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 21 Kasım Cuma günü Şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleştirilecek “Öğretmenler Günü Konseri” ile sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

        Program:

        Son Veda - Beni Hatırlayınız (Müzikler: Fahir Atakoğlu, Orkestra Düzenleme: Kıvanç Tepe)

        Müzik: Fahir Atakoğlu

        Düzenleme ve Orkestra Şefi: Kıvanç Tepe

        Yönetmen: Şahan Gürkan

        Metin Yazarı: Cennet Türker

        Koro: Si̇rene Fi̇larmoni̇ Korosu

        Ercan Irmak (Ney)

        Onur Altıparmak (Pi̇yano)

        Abdulsamet Sünbül (Mustafa Kemal Atatürk)

        Eda Bi̇ngöl Gürkan (Soprano/Solist/Anlatıcı)

        Leyla Ceren Koç (Mezzosoprano/Solist/Anlatıcı/Fi̇kri̇ye Hanim)

        Şahan Gürkan (Bariton/Solist/Anlatıcı)

        İpek İncekaş (Zübeyda Hanım)

        İnanç Ekin (Plastik Makyaj)

        Meti̇n Bayram (Asi̇stan/Kondüvit)

