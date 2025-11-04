İDSO'dan Ulu Önder'e 'Son Veda' ile saygı duruşu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, elli yedi yıllık yaşamında ölümsüz bir esere imza atarak bizlere özgür ve demokratik bir Cumhuriyet armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma konseriyle devam ediyor. Orkestra, Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında anmak üzere özenle seçilmiş bir repertuarla 7 Kasım Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk'ü Anma Konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin hayata geçirdiği “Son Veda” isimli eserle izleyenleri geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir yolculuğa çıkaracak. Senfonik müzikle farklı türleri başarıyla birleştiren piyanist, besteci Fahir Atakoğlu’nun müziklerini, şef Kıvanç Tepe’nin orkestra düzenlemelerini yaptığı eser ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitler canlandırılacak.

Eser; Şef Kıvanç Tepe yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Sirene Filarmoni Korosu, Samsun Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Şahan Gürkan, Eda Bingöl Gürkan, Leyla Ceren Koç,İpek İncekaş, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, Antalya Devlet Opera ve Balesi piyano sanatçısı Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak’ın performanslarıyla sahneye taşınacak.