İDSO'dan yeni yıl konseri

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO),yeni yıl dolayısıyla konser verecek.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 28 Aralık'ta gerçekleşecek konserde, dünyanın önemli bestecilerinin birbirinden güzel eserleri seslendirilecek.

Japon orkestra şefi Toshiyuki Shimada yönetimindeki etkinlikte, Birgitta Wetzl solist olarak sahne alacak.

Konserde, Johann Strauss Jr'ın Çingene Baron Marş, Yarasa Uvertürü, Klange Der Heimat (Yarasa),Eingesendet, Polka Schnell, Op. 240, Rosen Aus Dem Suden, Op 388, Blue Danube, Waldmeister Uvertür, Annen Polka, Op. 117, "Unter Donner Und Blitz Polka Schnell, Op. 324, An Der Schönen Blauen Donau, Op. 314 eserleri ile Franz Lehar'ın Meine Lipen Kussen So Heiss (Giuditta),ve Vilia Lied (Die Lustige Witwe),Josef Strauss'un Frauenherz, Polka Mazurka, Op. 166, Rudolf Sieczynski'nin Wien, Du Stadt Meiner Traume, Emmerich Kalman'ın Hore Ich ZIigeunergeigen (Grafin Mariza),Robert Stolz'un ise Du Sollst Der Kaiser Meiner Seele Sein (Der Favorit) eserleri yorumlanacak.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

İstanbul'un müzik yaşamında önemli bir yeri olan ve besteci Cemal Reşit Rey'in yönetiminde 1945 yılında kurulan, temelleri ise 1827'de Donizetti Paşa'nın kurduğu Mızika-i Humayun orkestrasına dayanan İstanbul Belediyesi Şehir Orkestrası, 1972 yılında Kültür Bakanlığı'na bağlanarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası adını aldı.

Kadrosu, orkestra şefi Prof. G.E.Lessing ve müdür Mükerrem Berk döneminde kısa zamanda tamamlanarak düzenli konserler verilmesi sağlandı. Daha sonraki yıllarda yurtiçi turnelerin yanısıra İstanbul, Ankara, Bratislava ve Patras uluslararası festivallerindeki konserler gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türk bestecilerinin eserlerinin birçoğunu ilk kez seslendirmiş, radyo ve televizyon programları yapmıştır. Türk sanat ve kültürünün yurtdışında tanıtımı için İspanya (1990 ve 1993),İtalya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya, Yunanistan ve ABD'nin Memphis kentinde açılan Muhteşem Süleyman sergisi (1992) sırasında konserler vermiş, 1993 yılında Münih'te yapılan Europa Musicale Festivali'nde ve 2000 yılında Yunanistan'da yapılan Atina Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir. Topluluk, 2002 yılında Bulgaristan'a yaptığı 15 günlük turnenin yanı sıra, 2003 yılı Ekim ayı başında Japonya'da organize edilen Asya Orkestralar Haftası'nın açılış konserini vermek üzere davet edilmiş ve Tokyo Opera Salonunda verdiği konser büyük başarı kazanmıştır.