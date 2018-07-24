SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

İETT arşivinden çıkan İstanbul fotoğrafları

24.07.2018 - 08:11 | Güncelleme:

İETT arşivinden çıkan İstanbul fotoğrafları tarihe yolculuk çıkarıyor. İşte tarihin tozlu raflarından çıkan İstanbul fotoğrafları...

  • 1 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    1 | 49

    1871 - İstanbul'da toplu ulaşımın miladi sayılan atlı tramvayların hizmete giriş töreni, Tophane. Aynı zamanda İETT'nin kuruluş tarihi.

  • 2 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    2 | 49

    1875 - Tünel'in açılış merasimi, Karaköy

  • 3 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    3 | 49

    1890 - Hanımlar ve erkeklerin ayrı seyahat ettiği, ortadan perdeyle ikiye bölünmüş atlı tramvay, Dolmabahçe

  • 4 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    4 | 49

    1890 - Eminönü atlı tramvay

  • 5 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    5 | 49

    1890 - İETT Şişli deposu, atlı tramvaylar sefere hazırlanıyor.

  • 6 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    6 | 49

    1914 - Atlı tramvaydan elektrikli tramvaya geçiş. Elektrikli tramvaya eklenmiş eski atlı tramvay vagonu, Şişli

  • 7 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    7 | 49

    1915 - Her zaman cıvıl cıvıl Eminönü ve Galata Köprüsü üzerindeki elektrikli tramvaylar

  • 8 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    8 | 49

    1924 - Cadde-i Kebir, Pera

  • 9 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    9 | 49

    1927 - Tramvay işletmesine destek olmak amacıyla Fransa'dan getirilen (Renault Scemia) İstanbul'un ilk otobüslerinden biri Maçka Yokuşu'nu tırmanıyor.

  • 10 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    10 | 49

    Bu otobüsler "Beyazıt Meydanı-Bakırcılar-Fuatpaşa-Mercan-Sultanhamam-Yenicami Eski Postane" arasında hizmet vermeye başladı.

  • 11 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    11 | 49

    1928 - Eminönü

  • 12 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    12 | 49

    1928 - Beyoğlu, Pera

  • 13 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    13 | 49

    1931 - Beyazıt-Taksim arasında hizmet veren hat Taksim-Beşiktaş hattına çevrildi.

  • 14 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    14 | 49

    1935 - Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi girişi

  • 15 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    15 | 49

    1939 - İstanbullularca coşkuyla karşılanan ve resmi törenlerde kutlanan İETT'nin millileşmesi, Taksim Meydanı

  • 16 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    16 | 49

    1940 - Galata Köprüsü, Karaköy'e bakış

  • 17 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    17 | 49

    2. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda yedek parça sıkıntısı nedeniyle Renault araçlar hizmet dışı bırakıldı. İstanbullular kısa bir süre otobüssüz kaldı ve şehiriçi ulaşım eskiden olduğu gibi tramvaylarla sağlanmaya çalışıldı.

  • 18 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    18 | 49

    Savaş nedeniyle hiçbir dış üretici Türkiye'ye otobüs satamadığı için idare bu sorunu aşmak için İsveç'ten 15 adet kamyon satın aldı ve kasaları çıkartılarak üzerine yolcu kabinleri giydirilip otobüs olarak kullanıldı.

  • 19 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    19 | 49

    Kamyon otobüsleri, aynı yıl ABD'den satın alınan Gasoille-White orijinal otobüsler takip etti. Bu otobüsler montajları yapıldıktan sonra 1943'te "Taksim-Beşiktaş" ve "Eminönü-Beşiktaş" hatlarında seferlere başladı.

  • 20 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    20 | 49

    1945 - 45'li yıllarda ilk burunsuz otobüsler çalışmaya başladı. Scania-Vabis B-41 model otobüslerin ilginç yanı, direksiyonlarının sağ tarafta bulunmasıydı. Trafikte bazı sıkıntılara sebep olsalar da 4 yıl boyunca "Taksim-Boğaziçi-Sarıyer" hattında çalıştırıldılar.

  • 21 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    21 | 49

    1947 - İETT İdaresi, İsveç'ten, 50 araç birden satın aldı ve filo sayısını 79'a yükseltti.

  • 22 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    22 | 49

    1951 - Almanya'dan 100 otobüs temin edildi. Büssing 5500/6000 TU.10 model otobüslerin hizmete girmesiyle birlikte hatların sayısı 29'a yükseldi.

  • 23 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    23 | 49

    1954 - Büssing marka 4500-TU. model otobüslerden 5 tane daha getirildi.

  • 24 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    24 | 49

    1955 - İETT filosuna, Mercedes O321H model otobüsler katmaya başladı. Bu otobüsler her iki yakada hizmet vermeye başladı.

  • 25 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    25 | 49

    1956 - Çekoslavakya'dan toplam 300 otobüs getirtildi.

  • 26 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    26 | 49

    1957 - Topkapı Garajı (80 otobüs kapasiteli) hizmete açıldı.

  • 27 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    27 | 49

    1959 - İETT, 30 adet Büssing 6500-TU.10 model uzun otobüs satın aldı. Kapasiteleri fazla olan Büssingler, yolcu talebinin yoğun olduğu hatlarda hizmet vermeye başladı.

  • 28 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    28 | 49

    1959 - Levent Garajı hizmete açıldı.

  • 29 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    29 | 49

    1960 - Başrollerini Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın paylaştığı "Otobüs Yolcuları" filminde rol alan İETT şöförü

  • 30 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    30 | 49

    1946 - İETT'nin uğradığı büyük yangında araçlarını kaybeden Ankara Belediyesi'ne gönderdiği Ford marka otobüsler

  • 31 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    31 | 49

    1947 - Özel amaçla tahsis edilen "husisi" tabelalı İETT otobüsü Ayasofya önünde

  • 32 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    32 | 49

    1948 - Eminönü'nden Galata'ya bakış

  • 33 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    33 | 49

    1950 - Tünel'in başlangıçta elektrifikasyona geçişe kadar 94 yıl süreyle aralıksız hizmet veren ahşap vagonlar

  • 34 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    34 | 49

    1950 - Karaköy Meydanı, kaybolan ahşap cami

  • 35 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    35 | 49

    1950 - Sirkeci

  • 36 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    36 | 49

    1956 - Emirgan otobüsü Sarıyer sahil yolunda

  • 37 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    37 | 49

    1957 - Görüntüsüyle İstanbul fotoğraflarına güzellik katan sevimli Skoda, Üsküdar Meydanı'nda

  • 38 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    38 | 49

    1958-61 - İETT, Almanya ile toplam 135 otobüslük bir anlaşma yaptı. Bu otobüsleri ağırlıklı olarak Mercedes O321H-L'ler oluşturuyordu.

  • 39 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    39 | 49

    1960 - Kadro tanımları "hostes" olan ve ağırlıklı olarak Şişli bölgesinde görev yapan kadın biletçiler

  • 40 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    40 | 49

    1961 - İtalya'dan getirilen ve "tramvayın kardeşiyiz" sloganıyla hizmete verilen troleybüsler

  • 41 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    41 | 49

    1962 - İETT şöförleri Şişli garajında sefer öncesi son kontrolleri yapıyor.

  • 42 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    42 | 49

    1965 - Dolmabahçe ve suyun öte yanı

  • 43 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    43 | 49

    1966 - Kısıklı Meydanı, son durak

  • 44 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    44 | 49

    TÜRK YAPIMI TROLEYBÜS: TOSUN

    1968 yılında İstanbul'un ilk "yerli troleybüsü" üretilmeye başlandı.

  • 45 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    45 | 49

    Yerli troleybüs, Şişli'deki atölyelerde tamamen Türk işçi ve mühendislerinin emeğiyle, eski model bir otobüs şasisi üzerine inşa edildi. 101 kapı numarası konulan yerli troleybüse "Tosun" ismi verdildi.

  • 46 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    46 | 49

    1970 - Unkapanı köprüsünde arka arkaya dizilen troleybüsler

  • 47 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    47 | 49

    1973 - Boğaziçi Köprüsü (Alman Hoctief ve İngiliz Cleveland firmaları tarafından yapılan) açıldı.

  • 48 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    48 | 49

    1979 - İETT filosuna Macar yapımı ilk körüklü otobüsler (Ikarus) katıldı.

  • 49 İETT arşivinden çıkan eski İstanbul fotoğrafları
    49 | 49

    1979-80 - 128 adet Mercedes-Benz O302 12.RST model iki kapılı otobüs alındı. İlerleyen yıllarda bu otobüsler Anadolu Yakasında da kullanılmaya başlandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    sanki zaman makinasından İstanbulun geçmişine gittik.
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X