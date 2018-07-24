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Savaş nedeniyle hiçbir dış üretici Türkiye'ye otobüs satamadığı için idare bu sorunu aşmak için İsveç'ten 15 adet kamyon satın aldı ve kasaları çıkartılarak üzerine yolcu kabinleri giydirilip otobüs olarak kullanıldı.