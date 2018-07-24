1871 - İstanbul'da toplu ulaşımın miladi sayılan atlı tramvayların hizmete giriş töreni, Tophane. Aynı zamanda İETT'nin kuruluş tarihi.
1875 - Tünel'in açılış merasimi, Karaköy
1890 - Hanımlar ve erkeklerin ayrı seyahat ettiği, ortadan perdeyle ikiye bölünmüş atlı tramvay, Dolmabahçe
1890 - Eminönü atlı tramvay
1890 - İETT Şişli deposu, atlı tramvaylar sefere hazırlanıyor.
1914 - Atlı tramvaydan elektrikli tramvaya geçiş. Elektrikli tramvaya eklenmiş eski atlı tramvay vagonu, Şişli
1915 - Her zaman cıvıl cıvıl Eminönü ve Galata Köprüsü üzerindeki elektrikli tramvaylar
1924 - Cadde-i Kebir, Pera
1927 - Tramvay işletmesine destek olmak amacıyla Fransa'dan getirilen (Renault Scemia) İstanbul'un ilk otobüslerinden biri Maçka Yokuşu'nu tırmanıyor.
Bu otobüsler "Beyazıt Meydanı-Bakırcılar-Fuatpaşa-Mercan-Sultanhamam-Yenicami Eski Postane" arasında hizmet vermeye başladı.
1928 - Eminönü
1928 - Beyoğlu, Pera
1931 - Beyazıt-Taksim arasında hizmet veren hat Taksim-Beşiktaş hattına çevrildi.
1935 - Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi girişi
1939 - İstanbullularca coşkuyla karşılanan ve resmi törenlerde kutlanan İETT'nin millileşmesi, Taksim Meydanı
1940 - Galata Köprüsü, Karaköy'e bakış
2. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllarda yedek parça sıkıntısı nedeniyle Renault araçlar hizmet dışı bırakıldı. İstanbullular kısa bir süre otobüssüz kaldı ve şehiriçi ulaşım eskiden olduğu gibi tramvaylarla sağlanmaya çalışıldı.
Savaş nedeniyle hiçbir dış üretici Türkiye'ye otobüs satamadığı için idare bu sorunu aşmak için İsveç'ten 15 adet kamyon satın aldı ve kasaları çıkartılarak üzerine yolcu kabinleri giydirilip otobüs olarak kullanıldı.
Kamyon otobüsleri, aynı yıl ABD'den satın alınan Gasoille-White orijinal otobüsler takip etti. Bu otobüsler montajları yapıldıktan sonra 1943'te "Taksim-Beşiktaş" ve "Eminönü-Beşiktaş" hatlarında seferlere başladı.
1945 - 45'li yıllarda ilk burunsuz otobüsler çalışmaya başladı. Scania-Vabis B-41 model otobüslerin ilginç yanı, direksiyonlarının sağ tarafta bulunmasıydı. Trafikte bazı sıkıntılara sebep olsalar da 4 yıl boyunca "Taksim-Boğaziçi-Sarıyer" hattında çalıştırıldılar.
1947 - İETT İdaresi, İsveç'ten, 50 araç birden satın aldı ve filo sayısını 79'a yükseltti.
1951 - Almanya'dan 100 otobüs temin edildi. Büssing 5500/6000 TU.10 model otobüslerin hizmete girmesiyle birlikte hatların sayısı 29'a yükseldi.
1954 - Büssing marka 4500-TU. model otobüslerden 5 tane daha getirildi.
1955 - İETT filosuna, Mercedes O321H model otobüsler katmaya başladı. Bu otobüsler her iki yakada hizmet vermeye başladı.
1956 - Çekoslavakya'dan toplam 300 otobüs getirtildi.
1957 - Topkapı Garajı (80 otobüs kapasiteli) hizmete açıldı.
1959 - İETT, 30 adet Büssing 6500-TU.10 model uzun otobüs satın aldı. Kapasiteleri fazla olan Büssingler, yolcu talebinin yoğun olduğu hatlarda hizmet vermeye başladı.
1959 - Levent Garajı hizmete açıldı.
1960 - Başrollerini Ayhan Işık ve Türkan Şoray'ın paylaştığı "Otobüs Yolcuları" filminde rol alan İETT şöförü
1946 - İETT'nin uğradığı büyük yangında araçlarını kaybeden Ankara Belediyesi'ne gönderdiği Ford marka otobüsler
1947 - Özel amaçla tahsis edilen "husisi" tabelalı İETT otobüsü Ayasofya önünde
1948 - Eminönü'nden Galata'ya bakış
1950 - Tünel'in başlangıçta elektrifikasyona geçişe kadar 94 yıl süreyle aralıksız hizmet veren ahşap vagonlar
1950 - Karaköy Meydanı, kaybolan ahşap cami
1950 - Sirkeci
1956 - Emirgan otobüsü Sarıyer sahil yolunda
1957 - Görüntüsüyle İstanbul fotoğraflarına güzellik katan sevimli Skoda, Üsküdar Meydanı'nda
1958-61 - İETT, Almanya ile toplam 135 otobüslük bir anlaşma yaptı. Bu otobüsleri ağırlıklı olarak Mercedes O321H-L'ler oluşturuyordu.
1960 - Kadro tanımları "hostes" olan ve ağırlıklı olarak Şişli bölgesinde görev yapan kadın biletçiler
1961 - İtalya'dan getirilen ve "tramvayın kardeşiyiz" sloganıyla hizmete verilen troleybüsler
1962 - İETT şöförleri Şişli garajında sefer öncesi son kontrolleri yapıyor.
1965 - Dolmabahçe ve suyun öte yanı
1966 - Kısıklı Meydanı, son durak
TÜRK YAPIMI TROLEYBÜS: TOSUN
1968 yılında İstanbul'un ilk "yerli troleybüsü" üretilmeye başlandı.
Yerli troleybüs, Şişli'deki atölyelerde tamamen Türk işçi ve mühendislerinin emeğiyle, eski model bir otobüs şasisi üzerine inşa edildi. 101 kapı numarası konulan yerli troleybüse "Tosun" ismi verdildi.
1970 - Unkapanı köprüsünde arka arkaya dizilen troleybüsler
1973 - Boğaziçi Köprüsü (Alman Hoctief ve İngiliz Cleveland firmaları tarafından yapılan) açıldı.
1979 - İETT filosuna Macar yapımı ilk körüklü otobüsler (Ikarus) katıldı.
1979-80 - 128 adet Mercedes-Benz O302 12.RST model iki kapılı otobüs alındı. İlerleyen yıllarda bu otobüsler Anadolu Yakasında da kullanılmaya başlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.