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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsü alev topuna döndü! | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü alev topuna döndü!

        İstanbul Başakşehir'de bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular son anda tahliye edilirken, araç alev topuna döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:23
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        İETT otobüsü alev topuna döndü!
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        Başakşehir'de sefer sırasında alev alev yanan İETT otobüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şoför yolcuları son anda tahliye ederken otobüs kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre olay, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

        146T-1 Fenertepe Esenkent hattında çalışan İETT otobüsü sefer yaptığı sırada şoför Hasan Hasgül otobüsün motor kısmında duman çıktığını gördü.

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        Otobüsü durduran şoför yolcuları hemen tahliye etti. Motor kısmında çıkan alevler kısa sürede büyüdü ve otobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Otobüs branda ile kapatılarak bulunduğu yerden çekici yardımı ile götürüldü.

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