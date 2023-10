If ile ilgili cümleler - İçinde If geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı Eğer (if), İngilizce'de sıklıkla kullanılan bir koşul bağlacıdır. İki farklı olayın, birinin gerçekleşmesine bağlı olarak diğerinin olasılığını ifade etmek için kullanılır. İkinci olay, birinci olayın gerçekleşmesine bağlıdır ve bu bağlamda "if" cümleyi bir koşul ifadesi haline getirir. Örneğin, "Eğer yarın güzel hava olursa, pikniğe gideceğiz." cümlesinde, pikniğe gitme eylemi, yarının hava durumuna bağlıdır. Eğer hava güzelse, pikniğe gidilir; aksi takdirde gidilmez. Bu nedenle, "if" kelimesi burada koşulu belirtir. Peki, if ile ilgili cümleler neler? İşte if cümle içinde doğru kullanımı…

Habertürk Giriş: 25.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL