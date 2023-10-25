Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim If İle İlgili Cümleler - İçinde If Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        If ile ilgili cümleler - İçinde If geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        Eğer (if), İngilizce'de sıklıkla kullanılan bir koşul bağlacıdır. İki farklı olayın, birinin gerçekleşmesine bağlı olarak diğerinin olasılığını ifade etmek için kullanılır. İkinci olay, birinci olayın gerçekleşmesine bağlıdır ve bu bağlamda "if" cümleyi bir koşul ifadesi haline getirir. Örneğin, "Eğer yarın güzel hava olursa, pikniğe gideceğiz." cümlesinde, pikniğe gitme eylemi, yarının hava durumuna bağlıdır. Eğer hava güzelse, pikniğe gidilir; aksi takdirde gidilmez. Bu nedenle, "if" kelimesi burada koşulu belirtir. Peki, if ile ilgili cümleler neler? İşte if cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        If ile ilgili cümleler
        ABONE OL
        ABONE OL

        If Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "If" cümlenin başında veya ortasında kullanılabilir ve cümlenin yapısı genellikle "if" ile başlar, ardından koşulu ifade eden birinci olay gelir ve bu olayın sonucunu belirleyen ikinci olay cümlenin devamında yer alır. Koşulun gerçekleşmesi halinde "will" gibi bir yardımcı fiil veya belirli bir şartı ifade eden ifadeler kullanılır. "If" cümlenin mantığına bağlı olarak, çeşitli türde koşullu cümleler oluşturulabilir.

        If konu anlatımına göre bu kelime, İngilizce'de koşul ve olasılık ifadelerini oluşturmak için sıkça kullanılan bir bağlaçtır. Koşul cümleleri" (conditional sentences) ve "olasılık cümleleri" (possibility sentences) olarak iki farklı türde cümlede sıklıkla karşımıza çıkar.

        REKLAM

        Koşul cümleleri (conditional sentences):

        • "If it rains, we'll stay home." (Eğer yağmur yağarsa, evde kalacağız.)
        • "She will come if you invite her." (Onu davet edersen, gelecek.)
        • "If I had more money, I would travel the world." (Daha fazla param olsaydı, dünyayı gezerdim.)

        Koşul cümleleri, bir olayın veya durumun gerçekleşme koşullarını ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde "if" kelimesi, koşulu belirler, ve sonuç cümlesi ise bu koşulun yerine getirilmesi durumunda ne olacağını belirtir.

        Olasılık cümleleri (possibility sentences):

        • "If I'm not mistaken, he should be here soon." (Eğer yanılmıyorsam, yakında burada olmalı.)
        • "If you see her, please let me know." (Onu görürsen, lütfen bana haber ver.)
        • "If he didn't forget, he might call us later." (Eğer unutmadıysa, bizi daha sonra arayabilir.)

        Olasılık cümleleri, bir şeyin gerçekleşme olasılığını ifade etmek için kullanılır. "If" kelimesi, bu tür cümlelerde belirsizlik veya olasılık durumunu yansıtır. If cümle içinde kullanımına dair yukarıdaki örneklerde eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya bir olayın meydana gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik vardır. "If" kelimesi, İngilizce'de koşul ve olasılık ifadelerini oluştururken büyük bir öneme sahiptir ve bu ifadelere farklı anlamlar katar. Koşul ve olasılık cümlelerini anlamak ve kullanmak, İngilizce dilbilgisini doğru bir şekilde öğrenmek için önemlidir.

        If Kısa Örnek Cümleler

        If kısa örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

        • "I'll go to the beach if the weather is nice." (Hava güzel ise plaja gideceğim.)
        • "If you need help, just ask." (Yardıma ihtiyacınız varsa sadece sorun.)
        • "She'll come to the party if she doesn't have to work." (Çalışması gerekmiyorsa partiye gelecek.)
        • "If it rains, we'll stay home." (Eğer yağmur yağarsa evde kalacağız.)
        • "He'll pass the exam if he studies." (Çalışırsa sınavı geçecek.)
        • "If you see John, tell him to call me." (John'u görürsen ona beni aramasını söyle.)
        • If it rains, we should postpone the picnic. (Eğer yağmur yağarsa pikniği ertelemeliyiz.)
        • He will get a job offer if he passes the exam. (Eğer sınavı geçerse iş teklifi alacak.)
        • You can see the sunrise if you wake up early. (Eğer erken kalkarsanız gün doğumunu görebilirsiniz.)
        • If you eat ice cream, you might get sick. (Eğer dondurma yerse hasta olabilirsiniz.)
        • If your flight is delayed, you might miss your connecting flight. (Eğer uçuşunuz gecikirse bağlantı uçuşunuzu kaçırabilirsiniz.)
        • If you enjoy cooking, you should try this recipe. (Eğer yemek yapmayı seviyorsanız, bu tarifi denemelisiniz.)
        • If you know how to swim, you can have a great time at the beach. (Eğer yüzmeyi biliyorsanız plajda harika vakit geçirebilirsiniz.)
        • If you're in the city, you should visit the museums. (Eğer şehirdeyseniz müzeleri ziyaret etmelisiniz.)
        • If you're not careful, you can stain your clothes. (Eğer dikkatli olmazsanız kıyafetlerinizi lekeleyebilirsiniz.)
        • If you're tired today, you should go to bed early. (Eğer bugün yorgunsanız erken yatmalısınız.)
        How Often ile ilgili cümleler
        How Often ile ilgili cümleler
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!