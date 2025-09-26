İfadenin sızdırılmasında ilk duruşma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz'da, müşteki Esra Tokyaz'ın, kardeşi maktul Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru sanık Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz bırakıldığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.
İddianamede, 13 Temmuz'da maktul Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde Eyüpsultan'da yeşillik alanda bulunmasının ardından müşteki Esra Tokyaz'ın ifadesinin alındığı belirtiliyor. Tokyaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Cemil Koç'un 12 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ı WhatsApp üzerinden arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu belirttiği ve bunun üzerine sanıkla bilgiyi paylaşanların tespiti için çalışma başlatıldığı iddianamede anlatılıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde, iddianamede, tutanağa "Polnet-4" sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru sanık N.Ç'ye ait ekrandan erişim sağlandığının öğrenildiği belirtiliyor.
İddianamede, sanık N.Ç'nin diğer sanık Z.B. tarafından kendisine gönderilen olay özetine ilişkin evrakı şüpheli Cemil Koç'a göndermediği ve olay hakkında bilgi aktarmadığı şeklindeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği aktarılıyor. Sanık N.Ç'nin, arkadaşı olan eski polis memuru ve kasten öldürme suçunun şüphelisi Cemil Koç'un isteği üzerine, sanık Z.B'ye sorgulama yaptırdığı anlatılan iddianamede, gelen tutanaktan Koç'a bilgi verdiği, bu nedenle tutanağa hukuksuz şekilde ulaşarak paylaştığı vurgulanıyor. İddianamede, sanık Z.B'nin, sanık N.Ç'nin yönlendirmesiyle sorgu yaparak evrakın fotoğrafını göndermek suretiyle eyleme yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği ifade ediliyor.
Sanıkların ayrıca görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek şüpheli Cemil Koç'a bilgi aktararak görevlerini kötüye kullandıkları yönünde mevcut delillerin yeterli şüpheyi oluşturduğu iddianamede kaydediliyor. İddianamede, sanık polis memurları N.Ç. ve Z.B'nin, "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.