IFK Mariehamn - Ilves maçı rakamları

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. IFK Mariehamn, 02 Eylül 2018 Pazar günü Ilves takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 23 puanlı IFK Mariehamn 10. sırada bulunuyor, Ilves 37 puana sahip ve 5. sırada. IFK Mariehamn son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ilves, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 698 kodlu maçı oynayanlar; IFK Mariehamn galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Ilves galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

IFK Mariehamn önceki hafta Ilves mücadelesinde 1-2 kazandı.

Ilves, IFK Mariehamn karşılaşmaında 1-2 yenildi.

IFK Mariehamn, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. IFK Mariehamn, kendi sahasında 16 gol attı, 20 gol yedi.

Ilves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Ilves, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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