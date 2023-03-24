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İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

Uzun saatler tutulan oruç sonrasında iftar yemeğinde doğru beslenmek büyük önem taşıyor. Sizler için derlediğimiz bu besinlerin neredeyse tamamı sudan oluşuyor! Saatlerce tok tutmalarına karşı düşük kalorilere sahip bu besinler ayrıca vücuttaki su dengesini de koruyor. İşte, çiğ veya pişmiş olarak tüketebileceğiniz sebzeler...

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  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    SALATALIK

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 96
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    MARUL

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 96
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    KABAK

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 95
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    HAVUÇ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 87
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    DOMATES

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 93
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    LİMON

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 90
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    BROKOLİ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 91
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    PATLICAN

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 92
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    KEREVİZ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 95
  • İftar sofrasında olması gereken besinler: Her biri tok tutuyor ve su ihtiyacını karşılıyor

    ISPANAK

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 92
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